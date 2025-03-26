Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россию отстранили не из моральных побуждений после конфликта в Украине — The Independent

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в турнире не из моральных побуждений после конфликта в Украине, а потому, что по меньшей мере 12 европейских ассоциаций отказались играть с Россией, и ожидалось, что их число возрастёт до 18. Об этом сообщает The Independet.

Источник: Getty Images

По информации источника, учитывая, что одной из этих стран была Польша и их запланированный отборочный матч чемпионата мира с Россией, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы провести свои матчи, которые должны были быть сыграны в ближайшее время.

В обычных подобных обстоятельствах, как утверждает источник, страна, отказывающаяся играть, будет больше подвержена риску дисквалификации. В этом случае УЕФА и ФИФА в конечном итоге должны были решить, выгнать ли 12 команд или только одну. Это стало вопросом сохранения целостности соревнования, поэтому Россия была по сути отстранена по техническим причинам. Спортивный арбитражный суд принял это обоснование, когда Россия подала апелляцию.

Российские сборные и команды по футболу не выступают на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года. Обе организации заявляли, что возвращение России случится после урегулирования украинского конфликта.