Россию отстранили не из моральных побуждений после конфликта в Украине — The Independent

По информации источника, учитывая, что одной из этих стран была Польша и их запланированный отборочный матч чемпионата мира с Россией, ФИФА мгновенно столкнулась с кризисом. Руководящий орган не смог бы провести свои матчи, которые должны были быть сыграны в ближайшее время.