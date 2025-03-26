Сёмин: раз Дюков говорит, что возвращение российских клубов близко, можно в это верить

«Верю в скорое возвращение российских клубов в еврокубки. В любом случае ситуация должна измениться — не сегодня, так завтра. РФС всегда грамотно вёл свою политику, всё время держал ситуацию на контроле и был в контакте с УЕФА. Раз и президент Дюков говорит, что всё близко, можно в это верить», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.