Егор Титов: сегодняшний «Спартак» готов стать чемпионом

«Здорово, что Станкович объединил всех вокруг себя. Сегодняшний “Спартак” готов стать чемпионом. Можно ли провести параллели с чемпионским сезоном Карреры? Абсолютно разные ситуации и команды. Никого из той команды не осталось, только Зобнин. У каждой команды своя история, у сегодняшнего “Спартака” — такая. В непростых политических ситуациях болельщики поддерживают команду. С “Зенитом” пришли 40 тысяч болельщиков — это должно придать дополнительный импульс команде», — приводит слова Титова Metaratings.