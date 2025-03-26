Игрок «Динамо» Кутицкий: при Личке у меня появилась большая уверенность

«Марцел всегда говорит, что надо не бояться играть впереди. У меня при Марцеле большая уверенность появилась. Он поддерживал, где‑то подсказывал в каких‑то ситуациях. Были ошибки, понятное дело, но я не обращал внимания и двигался только дальше. С каждой игрой у меня появлялось больше уверенности. Сейчас я стал более спокойным», — сказал Кутицкий в эфире «Матч ТВ».