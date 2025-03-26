Роман Зобнин рассказал, каких игроков Станкович включил в капитанский совет «Спартака»

«У нас раньше был один капитан и два вице-капитана. При Станковиче у нас пять человек — капитанский совет, куда входят: я, Чернов, Тео Бонгонда, Бабич, Максименко. Он назначил всех туда спустя два месяца после прихода, посмотрел, кто как ведёт себя на поле и вне поля. Если есть какой-то вопрос, связанный с благотворительностью или внутренними делами команды, мы собираемся впятером и решаем, что делать, а что не делать», — сказал Роман Зобнин в новом выпуске «Спартак шоу».