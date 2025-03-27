Гендиректор «Акрона» покинет клуб

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона, сообщается на официальном сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Причиной ухода называется желание Власова посвятить больше времени семье. Место гендиректора «Акрона» займет Константин Клюшев, являющийся на данный момент исполнительным директором.
«Не могу выразить ничего иного, кроме слов благодарности Алексею за вклад в развитие клуба. При его непосредственном участии “Акрон” переживает самый успешный период в своем развитии, запланированы проекты по улучшению инфраструктуры в ближайшем будущем, выстроенная структура управления и подобранная команда профессионалов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Хоть мне и жаль это комментировать, но я искренне рад периоду совместной работы, а также желаю Алексею успехов в дальнейшем», — заявил учредитель «Акрона» Павел Морозов.
Власов работал в «Акроне» с августа 2021 года. При нем тольяттинский клуб дошел до финала пути регионов Кубка России — 2022/23, а в сезоне-2023/24 завоевал бронзовые медали в Первой лиге и впервые в истории пробился в РПЛ.