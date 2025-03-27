Карасев рассудит «Краснодар» и «Факел» в матче 22-го тура РПЛ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вернувшийся после болезни арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и воронежским «Факелом», сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).
Ранее в матче 20-го тура между самарскими «Крыльями Советов» и тольяттинским «Акроном» Карасева по причине высокой температуры заменил Евгений Кукуляк.
Помогать Карасеву на матче «Краснодар» — «Факел» будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Судьей VAR будет Андрей Фисенко, которому будет ассистировать Рафаэль Шафеев.
Встреча пройдет в Краснодаре 30 марта и начнется в 14:00 мск.
Назначения на другие матчи 22-го тура РПЛ:
пятница, 28 марта:
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — Сергей Иванов, VAR — Владимир Москалев;
суббота, 29 марта:
«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — Иван Абросимов, VAR — Сергей Цыганок;
«Химки» — «Нижний Новгород» — Евгений Кукуляк, VAR — Алексей Амелин;
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — Алексей Сухой, VAR — Евгений Буланов;
воскресенье, 30 марта:
«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — Василий Казарцев, VAR — Кирилл Левников;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — Павел Кукуян, VAR — Артем Чистяков;
понедельник, 31 марта:
«Акрон» (Тольятти) — «Ростов» — Павел Шадыханов, VAR — Виталий Мешков.