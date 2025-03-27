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Карасев рассудит «Краснодар» и «Факел» в матче 22-го тура РПЛ

Арбитр Карасев рассудит матч 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Вернувшийся после болезни арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и воронежским «Факелом», сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ранее в матче 20-го тура между самарскими «Крыльями Советов» и тольяттинским «Акроном» Карасева по причине высокой температуры заменил Евгений Кукуляк.

Помогать Карасеву на матче «Краснодар» — «Факел» будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Судьей VAR будет Андрей Фисенко, которому будет ассистировать Рафаэль Шафеев.

Встреча пройдет в Краснодаре 30 марта и начнется в 14:00 мск.

Назначения на другие матчи 22-го тура РПЛ:

пятница, 28 марта:

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — Сергей Иванов, VAR — Владимир Москалев;

суббота, 29 марта:

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — Иван Абросимов, VAR — Сергей Цыганок;

«Химки» — «Нижний Новгород» — Евгений Кукуляк, VAR — Алексей Амелин;

ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Махачкала) — Алексей Сухой, VAR — Евгений Буланов;

воскресенье, 30 марта:

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — Василий Казарцев, VAR — Кирилл Левников;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — Павел Кукуян, VAR — Артем Чистяков;

понедельник, 31 марта:

«Акрон» (Тольятти) — «Ростов» — Павел Шадыханов, VAR — Виталий Мешков.