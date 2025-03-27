Что не так с Глушенковым в «Зените»?

Однако нельзя утверждать, что каждый весенний матч в «Зените» получился такими скупыми на встречи с мячом для Глушенкова. В игре с ЦСКА этот показатель был равен 1,6, а с «Факелом» — 1,5. В Воронеже он провёл на поле лишь 45 минут и сделал 30 касаний. В нынешнем сезоне Максим чаще контактировал с мячом только во встречах с «Акроном» (1,02), «Оренбургом» (1,23) и московским «Динамо» (1,39). А, например, осенний матч с «Краснодаром» (2,12) был в этом смысле самым неудачным для Глушенкова до «Спартака». Ещё в тройке худших — дебютная игра за «Зенит» в РПЛ с «Крыльями Советов» (1,93), в которой он тем не менее оформил дубль. В общем, прямая связь между результативностью и частотой получения мяча у Максима не прослеживается.