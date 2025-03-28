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Новичок «Зенита» Луис Энрике признан самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES Football

Бразильский вингер Луис Энрике, перешедший в зимнее трансферное окно из «Ботафого» в «Зенит», был признан самым дорогим футболистом Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Портал CIES Football Obs, оценивающий трансферную стоимость футболистов на основе статистической модели, предполагает, что цена Луиса Энрике находится в диапазоне € 27 млн — € 37 млн.

Отметим, что самым дорогим футболистом московского «Спартака» является коста-риканский нападающий Манфред Угальде. Его стоимость, по данным источника, варьируется в пределах от € 21 млн до € 29 млн. В зимнее трансферное окно интерес к Угальде приписывали «Монако». По данным СМИ, французский клуб отказался от идеи трансфера из-за запрашиваемых «Спартаком» € 30 млн.