На низком рестарте: главные интриги 22-го тура РПЛ

— Мы играли в марте два матча с конкурентами — очень хорошо, что не проиграли им, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий «Химок» Резиуан Мирзов. — Один матч выиграли у «Факела» (1:0), один не проиграли с «Ахматом» (1:1). Нормальный результат. Хотелось бы лучшего, но имеем, что есть. Очень важно теперь не хуже выступить в двух ближайших турах, поскольку это тоже матчи с прямыми конкурентами — дома с «Нижним», потом едем в Махачкалу к «Динамо». Надо набрать максимум очков, но главное в этих играх — не проигрывать. Это самое главное. За счет чего избежали спада на фоне финансовых проблем клуба? Люди в «Химках» собрались поигравшие. Уже много что повидали в своей жизни, через многое прошли. Поэтому все выходят делать свою работу — это сыграло ключевую роль в результатах. Если бы были какие-то молодые и неопытные игроки, которые бы думали только о том, что всё плохо, то могли появиться большие проблемы. А так у нас собралась команда с опытом, которая в первую очередь концентрируется на игре и достижении хороших результатов.