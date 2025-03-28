Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радимов объяснил нехватку игрового времени у российских защитников в РПЛ

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал малое количество игровых минут у российских защитников в чемпионате России.

Источник: Чемпионат.com

«Мне кажется, что здесь больше психологическая история. Вышедший из российской академии центральный защитник может конкурировать с иностранцами, но любая ошибка чревата и для него, и для тренера. Для всей команды. Ошибки атакующих игроков не так заметны, а защитник ошибаться практически не имеет права. Тренеры не хотят и не пытаются рисковать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что если иностранцы сильнее, то русским нужно играть лучше.