«Я два дня разговаривал с Богом». Мощный Дзюба — про рекорд, примирение с Карпиным и таблетки для Бубнова

Артем Дзюба — главная фигура российского футбола прямо сейчас. Всего за десять мартовских дней он побил сразу два монументальных рекорда: стал лучшим бомбардиром в истории России и сборной. Автор Sport24 Тигран Арутюнян поговорил с Артемом о его новом статусе, критике и планах на будущее. Получилось, как обычно бывает у Дзюбы, зажигательно!
«Где бы я сейчас ни появился в Москве, все поздравляют. Даже прохожие на улице»
— Артем, странно спрашивать, как у тебя дела?
— Все и правда супер. Я прошел непростой путь, чтобы добиться своей цели по голам за сборную. Поэтому сейчас, когда все получилось, я безумно счастлив. Благодарен абсолютно всем, кто был рядом: семье, родителям, друзьям, Лене Гольдману — моему агенту и просто близкому человеку.
— Как прошла ночь после матча с Гренадой?
— Отвезли детей домой, к бабушкам, а сами — вместе с женой, отцом, сестрой и ее мужем — поехали в караоке.
— Ресторан не бронировал?
— Это должны были сделать мои друзья, но что-то у них не получилось состыковаться. Плюс было непонятно, забью ли я этот гол и отпустят ли нас вообще после матча. Поэтому получилось скомканно, на импровизации. Мы даже песни в этом караоке не пели: приехали туда просто потому, что это одно из немногих заведений в Москве, которое в будний день работает допоздна. Пока вышел со стадиона, пока сфоткался со всеми — до караоке добрались только в полночь.
— А уехали во сколько?
— Где-то в 7 утра, когда оно закрылось. Я поехал на базу, но заснуть так и не смог — эмоций было слишком много. Весь следующий день ходил как зомби. У нас со сборной было мероприятие в музее Победы, поэтому до дома я добрался только к вечеру. В 22:00 вырубился как убитый.
— Персонал караоке был не в шоке, что ты приехал к ним сразу после рекорда?
— Было прикольно, что пропустили. Все-таки там серьезный фейсконтроль (смеется). Когда один из посетителей увидел меня, тут же выскочил на улицу, начал петь, танцевать, полез обниматься. Когда мы уходили, этот мужичок уже был полностью в экипировке сборной России — радовался, кричал. На самом деле, такое внимание приятно: где бы я сейчас ни появился в Москве, все поздравляют. Даже прохожие на улице.
— Ты до сих пор в Москве? Я думал, что сразу после сборной ты улетел в Тольятти.
— У мамы был юбилей 23-го марта, 60 лет. Поэтому раз были выходные, оставался с семьей. Потом уже полетел в Тольятти к «Акрону».
«На протяжении времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал»
— Ты признавался, что даже не думал о вызове в сборную при Карпине. Как объяснил для себя его неожиданное решение?
— Это поступок мудрого человека. Он мог спокойно меня и дальше не вызывать, но все-таки пошел на это, дал мне шанс. На протяжении всего времени в сборной я был ошарашен и восхищен Карпиным. Как Георгич себя вел, как разговаривал… Я в приятном шоке. Видно, что человек очень повзрослел, изменился. Наверное, как и я сам. Отдаю дань уважения Карпину, всегда буду ему благодарен за этот вызов. Впредь ни одного плохого слова про Георгича не скажу.
— Ты рассказывал про ваш созвон с Карпиным перед твоим вызовом. А уже в самой сборной беседа была?
— Да.
— Обсуждали прошлое?
— Мы обсудили только мое физическое состояние. Все показатели у меня были в норме, Карпину это понравилось: «Красава, вопросов нет». Потом он спросил, готов ли я выйти с капитанской. Посмеялись: «Попробую» — «Тогда готовься. Нужно сыграть хороший матч, выиграть, ну и тебе забить».
— История твоего примирения с Карпиным вообще надолго?
— Надеюсь, навсегда. С моей стороны будет бесстыдством говорить про него что-то негативное. Надо признавать хорошие поступки людей и самому меняться. Плюс с Георгичем у нас уже давно не было открытого конфликта. Мы спокойно здоровались, когда виделись. Общения, правда не было, но в целом все было нормально.
— Сейчас общение будет?
— Все может быть, я в этом плане открытый человек. В любом случае, даже если завтра тон наших взаимоотношений изменится, я всегда буду помнить, что он дал мне шанс вновь почувствовать себя игроком сборной и побить рекорд.
— После матча с Гренадой ты сказал, что больше ни с кем не хочешь ссориться. Это что за перерождение? Всегда казалось, что негатив вокруг тебя только питает.
— Я могу ехать на негативе, но это не основной источник энергии. К сожалению, многие не видят, как я сейчас раскрываюсь в «Акроне» при Тедееве, который окутал меня уважением и любовью. А Слуцкий, Боаш, Черчесов, Луческу, Божович, Непомнящий? В работе с ними не было никакого негатива, моей главной мотивацией было желание оправдать доверие. Но люди этого почему-то не помнят. Всем кажется, что я всю карьеру что-то преодолевал, со всеми ссорился. Но я просто говорил то, что думаю. Может, не всегда уместно, тут соглашусь, но как есть. А ругаться я ни с кем никогда не хотел.
«Я никогда не предавал Семака и Галактионова. А они мне даже руки на прощанье не подали»
— На этой позитивной ноте начнешь жать руки Галактионову и Семаку?
— Я уже давным-давно не держу на них зла. Невозможно жить счастливо, если в твоем сердце сидит ненависть и злоба. Ни к одному, ни к другому не осталось никаких обид. Честно.
— Ну, а руку-то пожмешь?
— Сам инициировать это вряд ли буду, да и они, уверен, тоже. А смысл? Они мне не пожали руку, когда я уходил. У них не хватило времени и смелости, чтобы подойти и сказать: «Артем, спасибо за проделанную работу». Я заслужил от них таких слов, потому что и в «Зените», и в «Локомотиве» я проделал отличную работу. В трудную минуту я всегда приходил на помощь Галактионову и Семаку — играл с температурой, с травмами. Я никогда не предавал этих людей, никогда не шел против них! А они мне даже руки на прощанье не подали. Но это уже пройденный этап.
— То есть если Семак или Галактионов сами протянут тебе руку — ты не отреагируешь?
— А ты думаешь, они протянут?
— Да. Почему нет?
— Это не нужно ни им, ни мне. Если только это не случится на каком-то мероприятии, где будет тысяча человек — чтобы показаться хорошими.
— Ты заметил, что после твоих скандальных уходов в плане футбола не потеряли ни «Зенит», ни «Локомотив»?
— В каком смысле?
— «Зенит» как выигрывал чемпионства, так и продолжил. А «Локомотив» в этом сезоне выдал лучший старт за много лет.
— А я не понял — «Локомотив» на первом месте, что ли, идет?
— Какое-то время действительно шли.
— И что? «Спартак» Нальчик тоже на первом когда-то шел. Сейчас «Локомотив» четвертый — то же место, что было при мне. Может, если бы остались Глушенков, Миранчук и я, они бы на первом сейчас шли. Но говорить в сослагательном наклонении бесполезно. Все рассудит турнирная таблица. В «Локомотиве» работает много потрясающих людей, с некоторыми ребятами я до сих пор очень тепло общаюсь — поэтому буду только рад, если команда поднимется еще выше и будет бороться за чемпионство. Но мы же понимаем: результат «Локомотива» в этом сезоне — следствие аномальной результативности Батракова. Сильно сомневаюсь, что второй год у Леши получится таким же.
— Ты считаешь, он сдаст?
— Чисто по-футбольному Батраков будет расти, он крутой. Просто в следующем сезоне у него не будет столько баллов по гол+пас. Соперники начнут относиться к нему еще пристальнее и жестче.
— Алексей, кстати, сделал голевую на твой рекордный гол за сборную. Простава перед ним будет?
— Думаю, не надо молодого человека портить (смеется). Он сейчас на правильной, хорошей волне. Я ему очень благодарен — если будет возможность, с удовольствием бы встретился с ним, посидел за одним столом. Но с нашим графиком это будет трудно осуществить. А так он реально красавец. Я застал его первые месяцы в основе «Локомотиве», и вот он уже в сборной — ведет игру, пытается солировать. За ним и за Максом Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна.
«Я убежден: Кержакову не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда»
— Тебе не понравилось, что Кержаков не поздравил тебя с первым бомбардирским рекордом — ты даже заявлял, что Александр ведет себя токсично. Ты и правда так считаешь?
— Да нет, конечно. Просто подколол Сашу. «Токсично», наверное, неправильное слово. Я хотел сказать, что он просто лукавит.
— Насчет чего?
— Когда говорит, что ему все равно, что я бью его рекорды. «Футбол — командная игра», «Главное, чтобы команда побеждала» — это все банальности. Недавно видел отрывок шоу, где Радимов рассказывал, как Кержаков расстроился, что не забил пятый гол в каком-то матче — пока все праздновали гол Влада с добивания, Саша сидел и бил кулаками о газон. Вот это и есть настоящий Александр Кержаков. Он всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда.
— А как бы ты себя чувствовал на его месте?
— Я думал об этом. Если вдруг так сложится, что мой рекорд побьют, когда я буду еще действующим футболистом, то, конечно, меня это разозлит — и заставит еще больше пахать, чтобы перебить новую отметку.
— Будем честны: пока побивать некому.
— А когда ты закончил карьеру, от тебя уже ничего не зависит. Надо просто наслаждаться моментом и отдать дань уважения человеку, который тебя превзошел. Я буду первым, кто поздравит нового лучшего бомбардира в истории России или сборной. Гретцки вот собирается приехать к Овечкину — для меня это показатель величия.
— После сборной-то Кержаков тебя поздравил? Он ведь был на матче.
— Мы разговаривали перед игрой, но после уже не увиделись. Но все нормально, ничего страшного. У нас с Сашей никогда не было дружеских отношений, но мы всегда приятельствовали — даже вместе обмывали рождение его сына. Я всегда относился к нему с уважением и теплотой. И отношусь. Поменялось ли у Саши что-то в отношении меня — не знаю.
— На старте твоей карьеры в сборной, Кержаков шутил над тобой из-за отсутствия голов. Тебя это реально тогда мотивировало пойти за его рекордом?
— Ну не прям мотивировало. Сама по себе Сашина шутка была топовой: «Пусть Дзюба сначала забьет больше Реброва и Лодыгина». Это же очень смешно! Чтобы как-то ответить, я сказал — мол, пусть Кержаков боится, я иду за ним. Тогда я даже не думал, что реально получится. Аппетит приходит во время еды.
— Если Кержаков тебе так и не респектнул, то от кого было самое неожиданное поздравление после двух подряд рекордов?
— После первого рекорда позвонил Вячеслав Андреевич Федорищев (губернатор Самарской области, Sport24), я был приятно удивлен. А после гола за сборную поздравил Илья Ковальчук — сказал, что приехал на стадион чисто из-за меня. Когда такие крутые спортсмены отмечают твой рекорд вместе с тобой — это дорого стоит. Думаю, Илюха как никто другой знает, какой путь нужно пройти, чтобы чего-то добиться.
— Сто процентов.
— Еще бы хотел поблагодарить Марко Николича.
— Так, а его за что?
— Я нигде это не рассказывал: перед нашей игрой с ЦСКА, он поздравил меня со званием лучшего бомбардира России и вручил небольшой презент — коробку красивых сигар Davidoff. Не ожидал от него такого жеста. Ребята из «Локомотива» и ЦСКА рассказывали, что он классный тренер и крутой мужик. В последнем я убедился лично.
— Чьи еще поздравления тебя удивили?
— Видел высказывание Гуса Хиддинка, который назвал меня легендой. Это тоже сильно льстит. Но вместе с тем расстраивает, как некоторые наши деятели, стараются принизить тот или иной рекорд. Что мешало другим футболистам забить 31 гол за сборную? Меня не надо нахваливать, но не признавать какие-то мои достижения — просто глупо.
«Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут со слезами на глазах»
— После 234 гола в карьере ты показал майку, на которой было написано: «У самурая нет цели, есть только путь». Видел, как на это отреагировал Бубнов?
— Ну-ка.
— Он, кстати, еще и твой костюм Дэдпула зацепил из 2021-го: «У нас санкции, Америка с Байденом — враги наши, а он оделся в дебила этого Дэдпула. Сейчас он самурай — они во Вторую мировую хотели с Гитлером заодно быть и сейчас с Европой и Америкой».
— Ну слушай, что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать. Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва — я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошел. Я был рад, что с ним все нормально. Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несет, это, к сожалению, прямо бред.
— А что у тебя вызвало вопросы, кроме высказывания про самураев?
— Да взять даже из недавнего. Он посмотрел один матч «Акрона» против «Нижнего», и один матч «Крыльев» против «Краснодара» — и начал с пеной у рта орать, что «Крылья» нас разорвут чуть ли не 5:0. А после нашей победы начал выдумывать оправдания: «А вот если бы “Крылья” сравняли, они точно победили бы». Если бы, да кабы. Почему просто не признать, что ты налепил полную чушь? Говорю же, нужно вовремя пить лекарства, как прописали. Бубнов остался тем же. Иногда лучше молчать.
— Какая вероятность, что через 20−25 лет ты будешь таким же ворчащим экспертом?
— Ворчащим — без шансов. Я буду объективным. Плохие вещи надо называть плохими вещами, но при этом нужно хвалить за хорошее. У нас большинство почему-то забывает про второй пункт. Человек должен достичь такого уровня популярности и харизмы, чтобы даже его позитивные действия обсуждались. А у нас большинство выезжает на негативе — комментарии и посты с таким окрасом собирают больше кликов и репостов.
— Кстати, в телеге много обсуждался пост Дмитрия Шнякина: он выложил повтор твоего гола Гренаде, на котором отчетливо видно, что за несколько секунд до удара ты фолишь.
— Я действительно наступил на ногу защитнику, когда разворачивался. Но не сильно, слегка — там уже чудак начал исполнять мучения. А Шнякину я, честно говоря, поражаюсь. Человек даже в позитивном моменте смог найти негатив. Значит, он сам по себе такой. Ну ладно, пусть развлекается.
— Справедливости ради, в том же посте Дмитрий тебя похвалил, написав, что ты был одним из лучших на поле.
— Да дело даже не в том, кто кого поругал или похвалил. Просто я не понимаю, почему все у нас так и норовят дискредитировать чьи-то достижения. Большинство людей, которые про меня что-то говорят или пишут, понятия не имеют, через что мне пришлось пройти. Читаю высказывание Семина: «31 гол — это мало». Как мало? Почему мало? Я сыграл всего 56 матчей. Почему другие великие футболисты не смогли забить 31 мяч? Почему не смог Мостовой, у которого больше матчей за сборную, чем у меня? Что он выиграл со сборной, чего добился? Прежде чем что-то говорить про меня, не забывайте посмотреть в зеркало. А иногда я такое про себя слышу от некоторых персонажей, что смеяться хочется.
— Например?
— Нагучев этой зимой приезжал на сборы «Акрона», чтобы что-то поснимать. Через некоторое время до меня доносится, что этот человек на какой-то передаче выдал: «Дзюба избегал меня три дня». Просто бред сумасшедшего! Во-первых, когда приезжал Нагучев, у команды были выходные. Если я не хожу на обед и на ужин это не значит, что я его избегаю. Во-вторых, кто такой этот Нагучев, чтобы я его избегал? Мне кажется, если я к нему подойду и что-то скажу, он в обморок упадет. Зачем мне соприкасаться с людьми, которые ведут себя некорректно по отношению ко мне? Я лучше пройду мимо человека, потому что его для меня не существует.
— Почему вам просто не поговорить?
— Мне неинтересно разговаривать с людьми, у которых нет чести. При этом, если у кого-то есть ко мне вопросы, то всегда готов на них ответить. Но получается, что в лицо мне ни Нагучев, ни остальные ничего никогда не говорят. И кто кого избегает получается?
— Генича после вашего конфликта ты так и не разблокировал?
— А кто тебе сказал, что я его блокировал?
— Константин об этом достаточно открыто рассказывал.
— У меня есть его номер — мне кажется, я никого не блокировал. Генич просто такой человек: сначала говорит, а потом думает. Я с годами меняюсь, становлюсь взрослее, а Генич, хоть и старше меня на много лет — прибавлять не планирует.
— Ты говоришь, что тебе все равно, кто что пишет и говорит, но вот сейчас, буквально за 5 минут, ты приложил Бубнова, Шнякина, Нагучева и Генича. Как-то не сходится.
— Я просто говорю, что в определенных моментах эти люди ведут себя некрасиво. При этом, не переходя на личности! Хотя, со своим острым языком я могу пройтись по каждому — до утра будем сидеть. Если Генича, Нагучева, Шнякина и Тимура Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Орать и что-то там рассказывать в своих шоу и телеграм-каналах — это очень удобно. Но никто из них не разу не сказал мне ничего в лицо. Вот это смешно.
«Бог относится ко мне по-теплому. Чувствую себя другим»
— Ты собираешься как-то по-особенному отмечать два рекорда?
— В плане?
— В материальном. Может, машину обновишь. Короче — будешь ли делать подарок самому себе?
— Мне предлагают какие-то крутые часы с выгравированными инициалами. Но я еще в раздумьях. Если честно, пока сам не осознал, что произошло за эти две недели. Мне спрашивают друзья, отец: «Ты вообще понимаешь, что сотворил?». А я не понимаю. Я как-то это сделал и иду дальше. Но внутри все-таки есть теплота от того, что я смог. Это было очень непросто. После всего, что я наговорил, меня вызвали в сборную, выпустили против Гренады, которая совсем не Бруней: не 1,15 ростом, а огромные бугаи. В футбол они играют, конечно, не очень, но обороняются и втыкаются прилично. Плюс мяч был ужасным, мы все плевались от него. Когда прилипло столько факторов, я уж начал думать: «Сейчас еще не забью, будет вообще катастрофа».
— Во время исполнения гимна перед матчем с Гренадой ты прослезился. Что это были за слезы? Счастья? Преодоления?
— Просто нахлынуло. Хоть я и говорил, что наверняка всплакну на гимне, не ожидал, что это реально произойдет. Когда понял, что уже не могу сдерживать слезы, просто закрыл глаза и наслаждался моментом. Очень скучал по гимну и по этому состоянию — четыре года не испытывал таких эмоций.
— Ты сентиментальный человек?
— Вообще это секрет, но да.
— Когда последний раз плакал не из-за футбола?
— Ой, да я на любом видео из соцсетей могу поплыть. Особенно, когда люди снимают, как помогают бабушкам или больным детишкам. Над фильмами тоже могу прослезиться. Вчера вот включил «Пазманский дьявол», про боксера. Хоть я смотрел его и не впервые, все равно пробило на слезу. Мне очень близки истории сильных людей, которые никогда не сдаются.
— В нашей стране сейчас растет поколение, которое не видело российский футбол без Артема Дзюбы. За счет чего ты так долго остаешься в топе?
— За счет своего характера, за счет близких, которые всегда рядом и, наверное… Блин, не хочу, чтобы это громко звучало, но я чувствую, что Бог относится ко мне как-то по-теплому.
— То есть ты особенный?
— Я просто другой. Я не хуже и не лучше других, но я чувствую себя немного другим. Всегда говорил об этом своим близким. Стараюсь по возможности быть хорошим человеком, никогда не сдаюсь, не унываю — наверное, поэтому Господь всегда рядом со мной. Перед матчем с Гренадой я с ним два дня разговаривал. Рад, что он мне помог. Надеюсь, так будет и дальше.
«Скорее всего поиграю еще год, но не больше. Есть цель — сыграть последний сезон под любимым 22-м номером».
— Сколько ты еще планируешь играть в футбол?
— Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего поиграю еще год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.
— Ты на каждом шагу говорил, что чувствуешь себя молодым, здоровым, с огнем в глазах. Что заставляет думать о завершении карьеры?
— Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полу. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу.
— Три финальных вопроса. Кто в этом году станет чемпионом?
— Судя по календарю, должен «Краснодар». Пусть сделают подарок для Галицкого. Они и по игре выглядят лучше всех. Правда, хорошо играют с топами, но с середняками мучаются. Думаю, главные фавориты они и «Спартак». «Зенит» на третьем месте для меня.
— У тебя есть мечта?
— Мечта для меня — это то, что невозможно осуществить. Поэтому у меня есть только цели. У меня сейчас 99 голевых в РПЛ. Очень хочу сделать сотую. Еще надо перегнать Лоськова по гол+пас — у него 266, у меня 264. Короче, нужно набрать три балла в Премьер-лиге. Я и девушка, которая ведет мой фан-аккаунт, сверяли цифры с людьми из Трансфермаркта — цифры там ровно такие, которые я тебе назвал.
— И последнее. Твоя любимая цитата?
— Слуцкий как-то сказал: «Равно встречай хвалу и поруганье, не забывая, что их голос лжив». Это из стихотворения Киплинга. Очень нравится.
Тигран Арутюнян