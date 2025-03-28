Комличенко: «Ростов» кровушки попьёт у всех, с нами никому не будет просто

— Дальше выигрывать. Зарабатывать как можно больше очков. Забить как можно больше голов. Будем стараться радовать наших болельщиков игрой. А какая ещё мотивация? — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.