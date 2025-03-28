«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству

— Пенальтистов назову. Первым на ум приходит Федя Чалов. В этом плане — хорошо, что он уехал. К его пенальти невозможно готовиться, потому что там нет абсолютно никакой закономерности: один удар влево, другой — вправо, следующий — по центру, потом — по вратарю, какой-то — в девять, а потом и черпаком может. Ни к чему не придраться. Два раза он мне бил пенальти — два раза я в другой угол улетал.