«Полная чушь». Семак жестко ответил на слухи о недовольстве Глушенкова

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что слухи о недовольстве со стороны футболиста команды Максима Глушенкова являются полной чушью.
Ранее СМИ сообщали, что между игроком и тренером произошел конфликт после поражения от московского «Спартака» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.
«90% из того, что было написано, — это полная чушь. Поставил галочки и понял, кого не надо читать в борьбе с фейками. Это глупости несусветные. Что действительно стоит обсудить, это фразы Максима, сказанные в интервью. Максим сказал, что все расстроены после поражения. Он прав, что интервью позволило многим трактовать слова по-всякому. Что человек недоволен своей ролью, которую он играет, вкладываясь в успехи команды, которая не выигрывает. Это нормально. А можно трактовать, что недоволен ролью, которую дает тренер», — сказал Семак на пресс-конференции, трансляция которой прошла на YouTube-канале клуба.
«Думаю, что игроки недовольны всегда, когда команда не выигрывает или не получается что-то лично. Максим высказал свое мнение, поговорил по поводу внимательности, трактовок и общения с журналистами. Тут надо быть внимательнее и не позволять двусмысленно выражаться. У нас не было проблем, за исключением результата», — добавил тренер.
Сам футболист назвал слухи бреднями.
«Устал говорить и реагировать на эти бредни и сказки. Потому что до смешного доходит. Неоднозначные слова и недовольство положением в команде? Все слушают, но не слышат. После игры со “Спартаком” все были сильно расстроены. Сейчас все перезагрузились, поговорили. Будем двигаться и показывать хорошую игру», — сказал Глушенков.