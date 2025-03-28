«Полная чушь». Семак жестко ответил на слухи о недовольстве Глушенкова

«90% из того, что было написано, — это полная чушь. Поставил галочки и понял, кого не надо читать в борьбе с фейками. Это глупости несусветные. Что действительно стоит обсудить, это фразы Максима, сказанные в интервью. Максим сказал, что все расстроены после поражения. Он прав, что интервью позволило многим трактовать слова по-всякому. Что человек недоволен своей ролью, которую он играет, вкладываясь в успехи команды, которая не выигрывает. Это нормально. А можно трактовать, что недоволен ролью, которую дает тренер», — сказал Семак на пресс-конференции, трансляция которой прошла на YouTube-канале клуба.