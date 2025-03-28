Семак высказался о скандальном голе Мартинса в ворота «Зенита»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что в спорном эпизоде со вторым голом футболиста московского «Спартака» Кристофера Мартинса в ворота петербургской команды игрок «красно-белых» находился в положении вне игры.
Встреча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Москве 16 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. После матча «Зенит» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) на момент с голом Мартинса, считая, что он был забит из офсайда. ЭСК признала мяч футболиста «Спартака» правомерным. В ответ председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе категорически не согласны с этим решением, также командой было опубликовано видео с раскадровкой спорного эпизода.
«Мы не получили ответа по поводу ошибок или не ошибок с карточками в игре со “Спартаком”. Что касается офсайдных линий, то это говорит, что система работает не на все сто, так, как работает система 3D в европейских клубных турнирах — там всё четко и понятно, не возникает никогда никаких споров. По телевизионной картинке у меня сложилось мнение, что офсайд был. Почему никто не обращает внимания, по какой точке была выставлена позиция нашего игрока? По черной перчатке? Так это перчатка Мартинса была. Мы не услышали комментарий по этому моменту. Но все споры остаются на уровне руководства клуба, они защищают позицию по этому вопросу», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции перед игрой с казанским «Рубином».