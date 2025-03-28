Семак высказался о скандальном голе Мартинса в ворота «Зенита»

«Мы не получили ответа по поводу ошибок или не ошибок с карточками в игре со “Спартаком”. Что касается офсайдных линий, то это говорит, что система работает не на все сто, так, как работает система 3D в европейских клубных турнирах — там всё четко и понятно, не возникает никогда никаких споров. По телевизионной картинке у меня сложилось мнение, что офсайд был. Почему никто не обращает внимания, по какой точке была выставлена позиция нашего игрока? По черной перчатке? Так это перчатка Мартинса была. Мы не услышали комментарий по этому моменту. Но все споры остаются на уровне руководства клуба, они защищают позицию по этому вопросу», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции перед игрой с казанским «Рубином».