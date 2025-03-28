Семак не будет извиняться перед футболистом, которого обвинили в расизме

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему не за что извиняться перед футболистом воронежского «Факела» Сергеем Божиным, которого специалист обвинил в расизме.
«Зенит» 8 марта на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России. Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку на 74-й минуте после того, как отвечающие арбитры на VAR увидели, как бразилец показал неприличный жест в адрес трибун. После игры Семак заявил, что воронежские болельщики ухали и обзывали футболистов обезьянами, а один из игроков «Факела» изображал макаку. В воскресенье СМИ сообщили, что оскорбительное выражение якобы произнес Сергей Божин. Также в интернете распространились кадры, на которых он якобы демонстрирует неприличный жест. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал наказывать Божина, не найдя признаков расизма с его стороны. «Факел» был наказан одним домашним матчем без зрителей и штрафом в 1 миллион рублей, а Вендел был дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно.
«Безосновательные обвинения? У меня другое мнение. Что касается ситуации с “Факелом”, я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации стадиона, это говорит о том, что Fan ID плохо работает в данном случае. Что касается игрока, он себе позволял вести очень некорректно по отношению к нашим футболистам, естественно, и извиняться мне абсолютно не за что. Любой тренер, игрок должен вести себя корректно по отношению к другим игрокам и членам соревнования. Да, я лично высказал свои претензии или те вопросы, которые у нас возникали. Мы с ним пообщались, люди все футбольные понимают друг друга», — сказал Семак на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале клуба.