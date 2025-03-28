Семак не будет извиняться перед футболистом, которого обвинили в расизме

«Безосновательные обвинения? У меня другое мнение. Что касается ситуации с “Факелом”, я против коллективной ответственности за наказание. Что касается дисквалификации стадиона, это говорит о том, что Fan ID плохо работает в данном случае. Что касается игрока, он себе позволял вести очень некорректно по отношению к нашим футболистам, естественно, и извиняться мне абсолютно не за что. Любой тренер, игрок должен вести себя корректно по отношению к другим игрокам и членам соревнования. Да, я лично высказал свои претензии или те вопросы, которые у нас возникали. Мы с ним пообщались, люди все футбольные понимают друг друга», — сказал Семак на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале клуба.