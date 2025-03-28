Публичные рейтинги судей, улучшение системы ВАР, матчи с Ираном и Колумбией. Дюков поделился планами на будущее

— Мы так можем далеко зайти. И в результате окажется, что есть только один судья, который действительно может обслуживать матчи опреденной команды. Есть клуб А и клуб Б и судьи Х и Y, а назначить мы можем только одного арбитра. Кого? Или им нужно вдвоем выходить на поле? Мы пытаемся урегулировать этот вопрос. Есть внешние ограничения, когда судья не может обслуживать команду из того же города. Надо стремиться, чтобы судья отработал поровну на матчах всех команд лиги.