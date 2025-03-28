Публичные рейтинги судей, улучшение системы ВАР, матчи с Ираном и Колумбией. Дюков поделился планами на будущее

В пятницу, 28 марта, состоялось очередное заседание исполкома РФС, где главной темой для обсуждения стал вопрос нововведений в российском судействе.
После завершения заседания президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов.
ВАР нам очень помогает, но есть вопросы
— Какие итоги исполкома можете подвести?
— Сегодня мы рассмотрели два вопроса. Во-первых, завершили обсуждение вопроса по совершенствованию судейства, которое было инициировано Российской премьер-лигой. Как вы знаете, мы начали рассмотрение этого вопроса в декабре 2024-го. Тогда мы обсудили, какие направления требуют более качественной проработки. Сегодня членам исполкома были представлены результаты рабочей группы, которая была создана РФС и лигой, на основании их приняли решение.
Второй вопрос — по формированию комитетов РФС. Как вы знаете, недавно состоялась выборная конференция РФС, выбраны новые члены исполкома. И сегодня мы должны были сформировать новые составы комитетов.
— Что обсуждали по судейству?
— Было сделано много предложений, направленных на улучшение качества судейства. Если их сгруппировать, то можно выделить шесть направлений. Часть инициатив была принята — например, поддержана первая группа предложений о нормативно-методической базе судейства. Принимаются новые документы, периодически нужна их актуализация.
Вторая группа предложений — организационная структура системы судейства. Одно из предложений, с которым мы согласились, — нужно уходить от практики, когда специалисты, которые отвечают за судейство, могут присутствовать сразу в нескольких органах (в судейском комитете, ЭСК, департаменте судейства и инспектирования). Определенные шаги были сделаны, окончательно все это произойдет в следующем сезоне.
К еще одной группе предложений можно отнести вопросы по ЭСК (Экспертно-судейской комиссии. — Прим. «СЭ»). Она нужна РФС, департаменту судейства, лиге, клубам. Прозвучало предложение о расширении количества участников ЭСК. Нам нужны профессиональные специалисты, эксперты с серьезным опытом работы. Также мы договорились, что будет расширен перечень оснований для обращения клубов в ЭСК. То есть клубы смогут обсудить больше вопросов.
Четвертый блок предложений — расширение коммуникации и взаимодействия с клубами. В частности, обязательное регулярное проведение учебных семинаров, возможны индивидуальные семинары. Мы договорились о том, что будем своевременно направлять методические материалы клубам.
Пятое — повышение открытости, рейтинги. Мы договорились два раза в сезон публиковать рейтинги судей. Обсудили необходимость улучшения формата объяснения решений арбитров в послематчевых видеообзорах.
Шестое — технические улучшения в работе ВАР. С одной стороны, технология нам очень помогает, с другой — есть вопросы. И потенциал для совершенствования.
— Может быть, стоит вернуть практику, когда клуб может попросить не назначать определенных арбитров на их матчи?
— Мы так можем далеко зайти. И в результате окажется, что есть только один судья, который действительно может обслуживать матчи опреденной команды. Есть клуб А и клуб Б и судьи Х и Y, а назначить мы можем только одного арбитра. Кого? Или им нужно вдвоем выходить на поле? Мы пытаемся урегулировать этот вопрос. Есть внешние ограничения, когда судья не может обслуживать команду из того же города. Надо стремиться, чтобы судья отработал поровну на матчах всех команд лиги.
— Нет возможности отменить привязку судьи к городу, они же профессионалы?
— У нас сейчас московские арбитры могут обслуживать матчи московского клуба против, например, питерского. Но в то же время обслуживание питерским арбитром матча питерского клуба против московского, на мой взгляд, создаст огромное количество вопросов. Был один случай, когда такое назначение произошло. Но было бы правильно прийти к тому, чтобы не привязывать арбитра к определенному городу.
Ситуация с вылетами из Колумбии неприятная
— Возможно ли проведение товарищеского матча с Ираном?
— В 2023 году мы провели товарищеский матч в Иране. У нас хорошие рабочие отношения с местной федерацией футбола, мы продолжаем сотрудничество. Но конкретные комментарии будут после подписания документов о проведении матча. Пока рано.
— Возможно ли проведение товарищеской игры с Колумбией?
— У нас хорошие контакты с Федерацией футбола Колумбии, мы обсуждаем взаимодействие по разным направлениям. Как вы знаете, недавно молодежная сборная России сыграла с молодежной командой Колумбии. Надеемся, что мы этим не ограничимся, и, возможно, матч [первых сборных] состоится. Но, опять же, все объявления возможны только после подписания соответствующих документов.
— Игроки молодежной сборной долго возвращались из Колумбии из-за задержки рейсов. Можете рассказать, что там случилось?
— К сожалению, произошла накладка с рейсом из Кали в Боготу, который был отменен. Часть команды из-за этого опоздала на стыковочные рейсы, им пришлось вылететь позже. Сотрудники РФС были с командой все время и помогали в решении всех вопросов. Не самая приятная ситуация, но с футбольной точки зрения выезд был хорошим.
К сожалению, не удалось привезти всех сильнейших игроков, но мы провели два матча с очень сильной сборной, игроки получили игровую практику. Если говорить о качестве футбола — во второй игре наша команда показала хороший уровень игры. Я общался с колумбийскими спортивными специалистами, они высоко оценили игру нашей команды и выделили ряд игроков.
По дороге назад произошла форс-мажорная ситуация, которая подпортила впечатление от выезда. Конечно, нужно выучить этот урок и в следующий раз, когда будем принимать решения о проведении УТС и матчей, учитывать такие риски и иметь план Б.
— Английские СМИ на днях сообщали, что в УЕФА большое лобби по возвращению российских команд. Что вам об этом известно?
— Дыма без огня не бывает.
Константин Белов, Артем Бухаев