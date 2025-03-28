Григорян: «Семак — это Иисус Христос российского футбола»

«Я неоднократно говорил, Семак — это Иисус Христос российского футбола. У него полностью отсутствует чувство важности, которое присутствует у всех тренеров и футболистов. И он, как Иисус Христос, простил и понес наказание за Глушенкова. Для него не проблема с этой темы съехать так», — цитирует Григоряна matchtv.ru.