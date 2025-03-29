Стало известно, сколько российские клубы тратят на выплаты агентам

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московский «Спартак» в 2024 году потратил больше других российских клубов на вознаграждение агентам, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Спартак» заплатил агентам 10 625 133 евро, 135 241 944 рубля и 68 965 долларов. На втором месте по выплатам агентам в 2024 году оказался «Краснодар» (554 537 429 рублей), на третьем — столичный ЦСКА (680 000 долларов, 4 675 171 евро).
В десятку по сумме агентских выплат также попали: 4. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 454,87 млн рублей; 5. «Динамо» (Москва) — 383,17 млн рублей; 6. «Локомотив» (Москва) — 336,1 млн рублей; 7. «Рубин» (Казань) — 1,68 млн евро, 25 млн рублей; 8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 159,28 млн рублей; 9. «Балтика» (Калининград) — 59,39 млн рублей; 10. «Сочи» — 55,58 млн рублей.
Футболисты выплатили посредникам в 2024 году в общей сложности 172,22 млн руб. Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в прошлом году футболистами и клубами Российской премьер-лиги, Первой и Второй лиг, превысила 4,4 млрд рублей.
Ряд клубов не предоставил РФС данные о вознаграждениях посредникам. Комиссия по работе с футбольными агентами рассмотрит вопрос о применении санкций к командам и футболистам, нарушившим сроки предоставления документов финансовой отчетности.