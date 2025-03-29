Стало известно, сколько российские клубы тратят на выплаты агентам

Футболисты выплатили посредникам в 2024 году в общей сложности 172,22 млн руб. Таким образом, общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в прошлом году футболистами и клубами Российской премьер-лиги, Первой и Второй лиг, превысила 4,4 млрд рублей.