Футболисты московского «Динамо» провели акцию в поддержку Овечкина

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» провело акцию в поддержку форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед матчем 22-го тура чемпионата России по футболу против «Оренбурга», сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит в субботу в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Ранее в «Динамо» сообщили РИА Новости, что проведут акцию в поддержку воспитанника «бело-голубых» в день матча.
«Саша, мы с тобой. Ждем рекорда», — говорится в надписи на баннере, который вывешен на трибуне болельщиков «Динамо».
Также футболисты «Динамо» вышли на поле в футболках с надписью «На любом поле болеем за Ови».
На счету Овечкина 889 шайб в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки (894 гола).