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Футболисты московского «Динамо» провели акцию в поддержку Овечкина

«Динамо» провело акцию в поддержку Овечкина перед матчем РПЛ с «Оренбургом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московское «Динамо» провело акцию в поддержку форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед матчем 22-го тура чемпионата России по футболу против «Оренбурга», сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит в субботу в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Ранее в «Динамо» сообщили РИА Новости, что проведут акцию в поддержку воспитанника «бело-голубых» в день матча.

«Саша, мы с тобой. Ждем рекорда», — говорится в надписи на баннере, который вывешен на трибуне болельщиков «Динамо».

Также футболисты «Динамо» вышли на поле в футболках с надписью «На любом поле болеем за Ови».

На счету Овечкина 889 шайб в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, рекордсменом по данному показателю является Уэйн Гретцки (894 гола).