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Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола

Второй матч в туре завершается со счётом 5:1. Вчера проиграл «Локо», сегодня — «Оренбург».

Источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» разгромило «Оренбург» и сократило отставание от «Спартака» и «Зенита» до одного очка. Удивительный факт — пока в этом туре каждый матч завершается со счётом 5:1.

В основе «Динамо» не оказалось двух игроков сборной Парагвая. Капитан Бальбуэна снова травмировался (голеностоп), а Касерес, очевидно, остался на скамейке запасных из-за позднего возвращения из национальной команды. Отсутствовал и повредивший плечо Артур. Зато в стартовый состав во второй раз попал новичок Глебов. Данил играл опорника, Чавес и Фомин — «восьмёрок», а Бителло и Гладышев поддерживали с флангов Карраскаля, которого Марцел Личка опять предпочёл в нападении Маухубу. Как оказалось, правильно сделал.

Матч начался так, словно «Динамо» Лички противостоял «Оренбург» Лички. Очень открытый футбол! После пяти минут игры счёт мог быть уже 1:1. Сначала Бителло не реализовал чистый выход один на один — голкипер Москвичёв (также вернувшийся с опозданием из молодёжной сборной после спаррингов с Колумбией) здорово потащил. Когда эпизод закончился, судья зафиксировал офсайд, но повтор показал, что положения вне игры не было. Сидоров сломал линию, создал глубину. Забей Бителло, гол наверняка засчитали бы.

В ответной опасной атаке «Оренбурга» выделявшийся активностью центрфорвард Савельев и вовсе отправил мяч в сетку ворот Лунёва. Но тут зимний новичок оренбуржцев на самом деле чуть-чуть залез в офсайд. Кстати, этот голевой момент начался с неудачных действий Глебова. Данил потерял мяч под давлением, а потом позволил Рыбчинскому уйти от себя в штрафной. Глебову, конечно, ещё нужно адаптироваться в «Динамо».

После яркого старта на поле было больше бодания, чем игры. «Оренбург» мало в чём уступал команде своего бывшего тренера, но концовку первого тайма провалил. На 38-й минуте Карраскаль доказал, что Личка не зря доверяет ему. После углового навязал борьбу Татаеву в штрафной соперника и нанёс классный удар по отскочившему мячу. Правда, повтор заставил сомневаться по поводу того, не фолил ли колумбиец. Судьи на VAR, как и главный Абросимов, решили, что Хорхе забил по правилам.

Спорный эпизод разобрал для «Чемпионата» экс-судья РПЛ Игорь Федотов:

«Игрок “Оренбурга” увидел, что футболист “Динамо” занёс ногу. Дальше Татаев играет в мяч — и сразу начинает падать. По повторам я не вижу, чтобы Карраскаль попал сопернику по ноге. Падение Татаева — только его инициатива. Фола в атаке я здесь не вижу, по крайне мере, по этим повторам. При этом VAR тоже проверил, а арбитр был в идеальной позиции — и гол засчитали. Так что тут каких-то доказательств, что было нарушение, у меня нет».

Перед перерывом Карраскаль оформил дубль. Этот забавный гол — подарок «Динамо» ко Дню смеха от Михайлова. Попав под прессинг, хавбек «Оренбурга» запаниковал и покатил мяч назад прямо в ноги Гладышеву. Ярослав вывел Карраскаля один на один с Москвичёвым, а тот идеально пробил в касание.

Забивая второй гол, Карраскаль атаковал с позиции правого инсайда. Хорхе не был привязан к центральным защитникам «Оренбурга» — игроки группы атаки бело-голубых менялись местами. После перерыва колумбиец стал действовать слева, а Гладышев впереди. В новой роли Карраскаль мог оформить хет-трик, однако команду Владимира Слишковича спас сейв Москвичёва.

Оренбуржцы во втором тайме действовали как будто по инерции. Если не смирились с поражением, то не очень-то верили в камбэк. Окончательно добил аутсайдера РПЛ гол Бителло на исходе часа матча. В этой атаке тоже поучаствовал Карраскаль, но главную работу выполнили другие. Бителло поделился мячом со Скопинцевым, а защитник пробил в… своего же партнёра Фомина. Получился идеальный ответный пас на Бителло. Между прочим, лучший ассистент РПЛ до 22-го тура забил лишь однажды.

«Динамо» не останавливалось, а «Оренбург» совсем заскучал. Четвёртый гол не заставил себя долго ждать, несмотря на то, что Личка уже отправил Карраскаля на отдых. Запустил атаку бело-голубых перехват Дасы, а Макаров с Бителло доставили мяч до Чавеса. Давать мексиканцу свободно бить с левой из полукруга — значит, подписать себе приговор.

После этого Москвичёв, не заслуживший критики даже при таком количестве пропущенных мячей, спас после выхода Гладышева один на один. Затем Макаров забил пятый гол «Динамо» и показал всем своим хейтерам «жест Глушенкова». Впрочем, и тут вингеру не повезло — оказалось, что он поспешил с открыванием, попал в офсайд. Тем не менее всё складывалось хорошо для бело-голубых. Поэтому гол Сахархизана за четверть часа до конца был неожиданным. Его во многом сделал неутомимый Савельев. Центрфорвард выиграл сложное верховое единоборство, а потом доставил мяч автору голевой передачи, капитану Мансилье.

А завершил шоу гол-красавец от Окишора. Молодой полузащитник «Динамо» протащил мяч в штрафную, прокинул его между ног Татаеву и пробил левой низом в дальний угол. Это первое результативное действие 18-летнего таланта бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

В итоге команды Лички и Слишковича нанесли на двоих 34 удара — 23:11 в пользу «Динамо» (в створ — 9:6).

Динамо
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Владимир Слишкович
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
38′
Хорхе Карраскаль
(Ярослав Гладышев)
41′
Бителло
60′
Луис Чавес
67′
Виктор Окишор
(Дмитрий Скопинцев)
90+1′
Оренбург
Саид Сахархизан
(Брайан Мансилья)
77′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
7
Дмитрий Скопинцев
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
91
Ярослав Гладышев
6
Роберто Фернандес
20′
46′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
66′
77
Денис Макаров
10
Бителло
77′
30
Дмитрий Александров
15
Данил Глебов
66′
13
Николя Муми Нгамале
24
Луис Чавес
77′
88
Виктор Окишор
Оренбург
1
Богдан Москвичев
5
Алексей Татаев
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
90
Максим Савельев
87
Данила Прохин
58′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
80
Джимми Марин
9
Брайан Мансилья
82′
19
Ацамаз Ревазов
7
Эмирджан Гюрлюк
66′
10
Саид Сахархизан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
8
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти