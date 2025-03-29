Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола

После этого Москвичёв, не заслуживший критики даже при таком количестве пропущенных мячей, спас после выхода Гладышева один на один. Затем Макаров забил пятый гол «Динамо» и показал всем своим хейтерам «жест Глушенкова». Впрочем, и тут вингеру не повезло — оказалось, что он поспешил с открыванием, попал в офсайд. Тем не менее всё складывалось хорошо для бело-голубых. Поэтому гол Сахархизана за четверть часа до конца был неожиданным. Его во многом сделал неутомимый Савельев. Центрфорвард выиграл сложное верховое единоборство, а потом доставил мяч автору голевой передачи, капитану Мансилье.