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Владимир Слишкович верит, что «Оренбург» останется в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после матча 22‑го тура Российской Премьер‑Лиги сезона-2024/2025 с московским «Динамо» (1:5) заявил, что верит в чудеса в футболе, когда его спросили о вероятном вылете команды из высшего дивизиона страны.

Источник: Чемпионат.com

— У «Оренбурга» практически нет шансов остаться в РПЛ. Какие ваши мысли на этот счёт?

— Нет такого слова — невозможно. Возможно. Мы работаем и стараемся. Я это повторяю ребятам. Это не первая игра, в которой мы не показали, что умеем. Я продолжаю работать. У меня есть хорошие игроки, с которыми нужно работать.

Свои моменты нужно забивать, повторю это. Любая команда накажет тебя. Хочу, чтобы я и ребята верили до конца. Чудеса в футболе бывают. Можно попробовать, это бесплатно, мы ничего не теряем, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

После 22 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с «Пари НН». Матч состоится 4 апреля, начало — в 19:00 мск.

Динамо
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Владимир Слишкович
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
38′
Хорхе Карраскаль
(Ярослав Гладышев)
41′
Бителло
60′
Луис Чавес
67′
Виктор Окишор
(Дмитрий Скопинцев)
90+1′
Оренбург
Саид Сахархизан
(Брайан Мансилья)
77′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
7
Дмитрий Скопинцев
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
91
Ярослав Гладышев
6
Роберто Фернандес
20′
46′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
66′
77
Денис Макаров
10
Бителло
77′
30
Дмитрий Александров
15
Данил Глебов
66′
13
Николя Муми Нгамале
24
Луис Чавес
77′
88
Виктор Окишор
Оренбург
1
Богдан Москвичев
5
Алексей Татаев
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
90
Максим Савельев
87
Данила Прохин
58′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
80
Джимми Марин
9
Брайан Мансилья
82′
19
Ацамаз Ревазов
7
Эмирджан Гюрлюк
66′
10
Саид Сахархизан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
8
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти