«Легко не будет». «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Зенит» — с «Рубином» в 22-м туре РПЛ

ТАСС, 30 марта. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет в гостях против грозненского «Ахмата» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Встреча пройдет на «Ахмат-Арене».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Ахмат» борется за выживание, грозненский клуб располагается на 14-й строчке, имея в активе 18 очков. Грозненцы не проигрывают на протяжении пяти матчей, одержав две победы и трижды сыграв вничью. В первом круге команды сыграли вничью со счетом 0:0. Последний раз красно-белые побеждали побеждали «Ахмат» в Грозном 3 октября 2021 года.
У «Спартака» не сыграют нападающий Тео Бонгонда и защитник Олег Рябчук. У «Ахмата» на поле не выйдет полузащитник Антон Швец, под вопросом участие нападающего Даниила Зорина, взятого в аренду у «Спартака».
По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, красно-белые являются фаворитами в матче, однако игра не будет легкой. «По всем показателям “Спартак” — фаворит, но это ни о чем не говорит, — сказал Мостовой ТАСС. — “Спартак” будучи фаворитом уже терял очки в этом сезоне. Одна команда борется за чемпионство, другая — за выживание, и я хочу отметить, что “Ахмат” в этой части сезона очень прилично играет, к тому же они будут на своем поле, так что выиграть легко не получится».
Матч начнется в 16:30 мск.
«Зенит» сыграет с «Рубином», «Краснодар» примет «Факел»
В первом матче игрового дня лидер чемпионата «Краснодар» примет воронежский «Факел». «Краснодар» набрал 46 очков, команда не проигрывает на протяжении четырех матчей (две победы, две ничьи). «Факел» идет на предпоследней, 15-й позиции, имея в активе 14 очков. Команда из Воронежа проиграла последние четыре матча.
В первом круге команды сыграли со счетом 0:0. «Факел» еще никогда не обыгрывал «Краснодар» в матчах РПЛ. Встреча начнется в 14:00 мск.
В другом матче в Санкт-Петербурге встретятся чемпион страны последних пяти сезонов «Зенит» и казанский «Рубин». «Зенит» на данный момент располагается на третьей строчке, набрав 43 очка, но уступает «Спартаку» по дополнительным показателям. «Рубин» занимает седьмое место с 32 очками.
В этом сезоне команды провели два матча на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России и одну встречу в РПЛ. Победу во всех трех матчах одержал «Зенит», не пропустив ни одного гола. Встреча начнется в 19:30 мск.