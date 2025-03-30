«Легко не будет». «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Зенит» — с «Рубином» в 22-м туре РПЛ

По мнению двукратного чемпиона СССР в составе «Спартака» Александра Мостового, красно-белые являются фаворитами в матче, однако игра не будет легкой. «По всем показателям “Спартак” — фаворит, но это ни о чем не говорит, — сказал Мостовой ТАСС. — “Спартак” будучи фаворитом уже терял очки в этом сезоне. Одна команда борется за чемпионство, другая — за выживание, и я хочу отметить, что “Ахмат” в этой части сезона очень прилично играет, к тому же они будут на своем поле, так что выиграть легко не получится».