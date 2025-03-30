Генич — о голе «Динамо»: чистейший фол, удивлён, что не вмешался VAR

«Чистейший фол, я удивлен, что не вмешался VAR, видимо, решили поддержать решение арбитра Ивана Абросимова. Да, Карраскаль не попал по ближней ноге, но по второй удар был. При детальном рассмотрении, мне кажется, было нарушение. Сомневаюсь, что это повлияло бы на дальнейшее развитие событий, но то, что был удар и его можно трактовать как фол, — это да, — сказал Генич в эфире “Матч ТВ”.