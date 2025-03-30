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Генич — о голе «Динамо»: чистейший фол, удивлён, что не вмешался VAR

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался о первом голе «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1).

Источник: Соцсети

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль открыл счёт в матче на 38-й минуте.

«Чистейший фол, я удивлен, что не вмешался VAR, видимо, решили поддержать решение арбитра Ивана Абросимова. Да, Карраскаль не попал по ближней ноге, но по второй удар был. При детальном рассмотрении, мне кажется, было нарушение. Сомневаюсь, что это повлияло бы на дальнейшее развитие событий, но то, что был удар и его можно трактовать как фол, — это да, — сказал Генич в эфире “Матч ТВ”.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. В следующем туре РПЛ «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч состоится 6 апреля.

Динамо
5:1
Первый тайм: 2:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Владимир Слишкович
Голы
Динамо
Хорхе Карраскаль
38′
Хорхе Карраскаль
(Ярослав Гладышев)
41′
Бителло
60′
Луис Чавес
67′
Виктор Окишор
(Дмитрий Скопинцев)
90+1′
Оренбург
Саид Сахархизан
(Брайан Мансилья)
77′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
7
Дмитрий Скопинцев
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
91
Ярослав Гладышев
6
Роберто Фернандес
20′
46′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
66′
77
Денис Макаров
10
Бителло
77′
30
Дмитрий Александров
15
Данил Глебов
66′
13
Николя Муми Нгамале
24
Луис Чавес
77′
88
Виктор Окишор
Оренбург
1
Богдан Москвичев
5
Алексей Татаев
35
Казымджан Караташ
38
Артем Касимов
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
90
Максим Савельев
87
Данила Прохин
58′
18
Александр Коваленко
20
Дмитрий Рыбчинский
66′
80
Джимми Марин
9
Брайан Мансилья
82′
19
Ацамаз Ревазов
7
Эмирджан Гюрлюк
66′
10
Саид Сахархизан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
13
Фолы
8
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти