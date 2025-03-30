Главная проблема «Спартака». У команды Станковича ещё нет важнейшего чемпионского качества

Понятно, что между одним «волевым» очком «Спартака» и «Пари НН» — большая разница. Ведь красно-белые уступали в счетё по ходу только пяти встреч РПЛ, а нижегородцы — 13. Но, например, «Краснодар» проигрывал четыре раза и набрал пять очков. А «Зенит» — семь раз и взял семь очков. Самая же волевая команда на сегодняшний день у Рашида Рахимова. «Рубин», как и «Пари НН». 13 раз вынужден был отыгрываться по ходу сезона РПЛ, тем не менее заработал в этих матчах 14 очков.