«Краснодар» забил 5 «Факелу» за 27 минут! А Сперцян вернулся чудо-голом со штрафного!

Хотя матч начался неспешно. Обе команды явно не испытывали навязчивую идею забить быстрый гол, хоть и мяч чуть чаще был под контролем хозяев. Они и застолбили за собой первый момент тайма, когда штрафного мяч отскочил под удар Кайо, а тот с 10 метров ударил в сторону трибун. Ещё одно наблюдение — Гудиев чуть ли не с первой минуты стал тянуть время. Сергей Карасёв несколько раз общался с вратарём, намекая, что это слишком странно. И на то, что судья готов дать жёлтую. Но в целом «Факел» всячески показывал — их устроит ничья. Поэтому и собирались играть внимательнее в защите, с периодическими выходами в атаку.