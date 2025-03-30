Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела»

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).