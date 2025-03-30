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Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела»

«Факел» на официальном сайте объявил, что Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера воронежской команды.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Подчёркивается, что 48-летний специалист объявил о своём решении сразу после игры 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:0).

«Спасибо за работу, Дмитрий Анатольевич! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении воронежского клуба.

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).