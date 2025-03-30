«Факел» — на дне: Пятибратов ушел в отставку после разгрома, клуб бьет антирекорды

«Факелу» больно: после разгрома от «Краснодара» в 22-м туре РПЛ (0:5) в отставку со своего поста подал Дмитрий Пятибратов. Теперь уже бывший главный тренер воронежцев объявил команде и журналистам свое решение сразу же после свистка.
«Факел» подтвердил
Информация о добровольной отставке почти моментально появилась в Telegram-каналах. «Факел» оперативно все подтвердил: «Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку с поста главного тренера “Факела”. Он объявил команде о своем решении сразу после игры. Спасибо за работу, Дмитрий Анатольевич! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в официальном заявлении клуба.
Примечательно, что до игры с «Краснодаром» почти ничего не говорило о намерениях Дмитрия Анатольевича покинуть команду. В предматчевом интервью он был бодр и готовился играть против «быков» в атакующий футбол. «Нам нужно выигрывать, у нас мастеровитая группа атаки, хотим играть агрессивно в атаку, но посмотрим, насколько “Краснодар” нам позволит это сделать… “Краснодар” — быстрая команда, не зря находится на вершине таблицы. У них практически нет слабых мест. У нас сегодня сложная задача, что делать — знаем, готовились, разбирали, теперь это нужно воплотить на поле», — говорил Пятибратов.
В первом тайме «Факел» действительно выглядел уверенно — воронежцы в защите играли грамотно, а в атаке провели несколько опасных выпадов. Вопреки всеобщим ожиданиям, на перерыв в матче с лидером РПЛ «Факел» ушел при счете 0:0.
Но во втором тайме случился развал. Сработали замены «Краснодара» — появившиеся на поле Сперцян, Смолов и Олусегун отметились голевыми действиями. Как итог — разгром 5:0, причем четыре из пяти мячей хозяева забили в промежуток с 53-й по 74-ю минуту. После достойного первого тайма это был удар для «Факела».
Грустная ситуация, но губернатор верит в лучшее
Поводы для отставки у Пятибратова были и до последнего разгрома — дела у «Факела» хуже некуда. Неудача с «Краснодаром» стала пятым сухим поражением воронежцев подряд, это клубный антирекорд. Кроме того, они не побеждают уже 10 матчей кряду — это повторение клубного антирекорда.
Лучше всего о ситуации говорит обращение губернатора Воронежской области Александра Гусева, опубликованное в его Telegram-канале сразу после поражения от «Краснодара». «Пожалуй, сложнее ситуации, чем сейчас, у нашей футбольной команды в последние годы не было. Борьба за место в РПЛ обострилась до предела. Но разве лучшие болельщики страны могут в такой момент отвернуться от клуба? Не верю», — написал Гусев.
Также чиновник оценил добровольный уход Пятибратова: «Руководство “Факела” держит руку на пульсе и само крайне переживает за результат. Команду покидает Дмитрий Пятибратов. Это мужской поступок, особенно с учетом результата в Краснодаре. Но в первом тайме “Факел” был хорош. Потенциал и ресурсы у команды точно есть».
Губернатор призывает верить в команду. «Уверен, ради эмоций воронежцев, ради эмблемы клуба и профессионального достоинства наши футболисты смогут собраться с силами. Выход из тумана мы обязательно найдем. Все вместе, как всегда!» — заявил Гусев.
Сложно сказать, насколько вера поможет «Факелу». Положение очень тяжелое: после 22-го тура воронежцы занимают 15-е место в таблице, в их активе 14 очков. Отрыв от зоны стыков — 5 баллов, а впереди — матчи с «Ахматом», «Ростовом» и «Спартаком». По итогам 21-го тура компания Opta оценивала шансы «Факела» на прямой вылет в 63% — вероятно, после матча с «Краснодаром» показатель станет еще хуже.
По данным инсайдера Ивана Карпова, преемником Пятибратова может стать тренер дубля воронежцев Алексей Ребко.
Артем Белинин