«Факел» — на дне: Пятибратов ушел в отставку после разгрома, клуб бьет антирекорды

Примечательно, что до игры с «Краснодаром» почти ничего не говорило о намерениях Дмитрия Анатольевича покинуть команду. В предматчевом интервью он был бодр и готовился играть против «быков» в атакующий футбол. «Нам нужно выигрывать, у нас мастеровитая группа атаки, хотим играть агрессивно в атаку, но посмотрим, насколько “Краснодар” нам позволит это сделать… “Краснодар” — быстрая команда, не зря находится на вершине таблицы. У них практически нет слабых мест. У нас сегодня сложная задача, что делать — знаем, готовились, разбирали, теперь это нужно воплотить на поле», — говорил Пятибратов.