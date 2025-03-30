«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы: Соболев сыграет с первых минут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (1:2) в прошлом туре решился на перестановку, выпустив с первых минут Александра Соболева и Педро. Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку не восстановился от травмы и не попал даже в запас.
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.
«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.
«Зенит» и «Рубин» сыграют на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — 19:30 мск.