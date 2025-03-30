Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы: Соболев сыграет с первых минут

«Зенит» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (1:2) в прошлом туре решился на перестановку, выпустив с первых минут Александра Соболева и Педро. Лучший бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку не восстановился от травмы и не попал даже в запас.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Иву, Вада, Ходжа, Шабанхаджай, Чуни.

«Зенит» и «Рубин» сыграют на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — 19:30 мск.