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«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Грозном завершилась со счетом 0:0.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» дома со счетом 0:0 сыграли вничью с московским «Спартаком» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене».

Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Хесус Медина пропустили матч по решению тренерского штаба из-за небольших повреждений. Также в матче не сыграл нападающий сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда, получивший мышечную травму во время паузы на игры сборных.

«Спартак» не может обыграть «Ахмат» в РПЛ с 4 декабря 2021 года. В матчах с грозненцами красно-белые пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, подопечные Деяна Станковича набрали 44 очка и на пять очков отстают от лидирующего «Краснодара», который ранее в воскресенье со счетом 5:0 разгромил воронежский «Факел». «Ахмат» идет на 14-м месте с 19 очками. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» 6 апреля, «Ахмат» днем ранее проведет гостевой матч с «Факелом».

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 1706 зрителей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Деян Станкович
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
15′
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
36′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
10
Лечи Садулаев
86′
28
Даниил Зорин
14
Амин Талаль
64′
7
Бернард Бериша
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
77
Георгий Мелкадзе
86′
9
Родриго Руис Диас
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
83′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
9
Манфред Угальде
4
Алексис Дуарте
60′
29
Рикарду Мангаш
35
Кристофер Мартинс
84′
25
Данил Пруцев
11
Ливай Гарсия
72′
7
Пабло Солари
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
17
Фолы
21
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти