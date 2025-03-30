«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Спартак» занимает второе место в РПЛ, подопечные Деяна Станковича набрали 44 очка и на пять очков отстают от лидирующего «Краснодара», который ранее в воскресенье со счетом 5:0 разгромил воронежский «Факел». «Ахмат» идет на 14-м месте с 19 очками. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» 6 апреля, «Ахмат» днем ранее проведет гостевой матч с «Факелом».