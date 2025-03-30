«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» дома со счетом 0:0 сыграли вничью с московским «Спартаком» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене».
Полузащитники «Спартака» Роман Зобнин и Хесус Медина пропустили матч по решению тренерского штаба из-за небольших повреждений. Также в матче не сыграл нападающий сборной Демократической Республики Конго Тео Бонгонда, получивший мышечную травму во время паузы на игры сборных.
«Спартак» не может обыграть «Ахмат» в РПЛ с 4 декабря 2021 года. В матчах с грозненцами красно-белые пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
«Спартак» занимает второе место в РПЛ, подопечные Деяна Станковича набрали 44 очка и на пять очков отстают от лидирующего «Краснодара», который ранее в воскресенье со счетом 5:0 разгромил воронежский «Факел». «Ахмат» идет на 14-м месте с 19 очками. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом» 6 апреля, «Ахмат» днем ранее проведет гостевой матч с «Факелом».