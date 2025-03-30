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Самородов сделал громкое заявление после сенсации в РПЛ

Полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов в интервью «Матч ТВ» отметил, что его команда заслуживала большего в поединке 22-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Спартака», сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча, прошедшая в воскресенье на домашнем стадионе «Ахмата», завершилась безголевой ничьей — 0:0.

— Была равная игра. У нас было побольше моментов, но не хватило реализации. «Ахмат» был ближе к победе, это мое мнение.

— Показалось, что ты был не очень доволен судейством.

— Да это игровые моменты, бывает. Люди тоже ошибаются. У меня всегда так, эмоции переполняют. Иногда не могу себя контролировать, но пытаюсь поменьше реагировать.

«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, а «Ахмат» с 19-ю баллами располагается на 14-й строчке.

Напомним, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив три гола и оформив два ассиста.

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 1706 зрителей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Деян Станкович
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
15′
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
36′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
10
Лечи Садулаев
86′
28
Даниил Зорин
14
Амин Талаль
64′
7
Бернард Бериша
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
77
Георгий Мелкадзе
86′
9
Родриго Руис Диас
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
83′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
9
Манфред Угальде
4
Алексис Дуарте
60′
29
Рикарду Мангаш
35
Кристофер Мартинс
84′
25
Данил Пруцев
11
Ливай Гарсия
72′
7
Пабло Солари
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
17
Фолы
20
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти