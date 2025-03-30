Самородов сделал громкое заявление после сенсации в РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье на домашнем стадионе «Ахмата», завершилась безголевой ничьей — 0:0.
— Была равная игра. У нас было побольше моментов, но не хватило реализации. «Ахмат» был ближе к победе, это мое мнение.
— Показалось, что ты был не очень доволен судейством.
— Да это игровые моменты, бывает. Люди тоже ошибаются. У меня всегда так, эмоции переполняют. Иногда не могу себя контролировать, но пытаюсь поменьше реагировать.
«Спартак» набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, а «Ахмат» с 19-ю баллами располагается на 14-й строчке.
Напомним, что Самородов в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив три гола и оформив два ассиста.