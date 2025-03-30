«Зенит» обошел «Спартак» и поднялся на второе место в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» дома со счетом 4:0 обыграли казанский «Рубин» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялись на второе место турнирной таблицы, обойдя московский «Спартак». Встреча «Зенита» и «Рубина» прошла на «Газпром-Арене».
В составе победителей голы забили Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (75). На 55-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В конце первого тайма полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил повреждение левой руки и не смог продолжить игру, после перерыва его заменил колумбиец Матео Кассьерра. 18 августа 2024 года Глушенков получил перелом правой руки в матче пятого тура РПЛ против подмосковных «Химок» (1:1). Игрок перенес операцию и не выходил на поле один месяц. В октябре Глушенков получил повреждение в матче Фонбет — Кубка России против тольяттинского «Акрона» (5:1) и пропустил около полутора месяцев. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 играх, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи.
«Зенит» вышел на второе место, набрав 46 очков. Петербуржцы обошли «Спартак», который ранее в воскресенье на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) и занимает третью строчку с 44 очками. Лидером РПЛ является «Краснодар» (49 очков). «Рубин» с 32 очками занимает седьмое место.
В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 5 апреля, «Рубин» в этот же день проведет гостевой матч с самарскими «Крыльями Советов».