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«Зенит» обошел «Спартак» и поднялся на второе место в РПЛ

Петербургский клуб победил дома казанский «Рубин» со счетом 4:0.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» дома со счетом 4:0 обыграли казанский «Рубин» в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялись на второе место турнирной таблицы, обойдя московский «Спартак». Встреча «Зенита» и «Рубина» прошла на «Газпром-Арене».

В составе победителей голы забили Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (75). На 55-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В конце первого тайма полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил повреждение левой руки и не смог продолжить игру, после перерыва его заменил колумбиец Матео Кассьерра. 18 августа 2024 года Глушенков получил перелом правой руки в матче пятого тура РПЛ против подмосковных «Химок» (1:1). Игрок перенес операцию и не выходил на поле один месяц. В октябре Глушенков получил повреждение в матче Фонбет — Кубка России против тольяттинского «Акрона» (5:1) и пропустил около полутора месяцев. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 играх, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи.

«Зенит» вышел на второе место, набрав 46 очков. Петербуржцы обошли «Спартак», который ранее в воскресенье на выезде сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) и занимает третью строчку с 44 очками. Лидером РПЛ является «Краснодар» (49 очков). «Рубин» с 32 очками занимает седьмое место.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 5 апреля, «Рубин» в этот же день проведет гостевой матч с самарскими «Крыльями Советов».

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Педро)
51′
Густаво Мантуан
(Луис Энрике)
59′
Матео Кассьерра
(Луис Энрике)
73′
Андрей Мостовой
(Матео Кассьерра)
74′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
27
Нино
14′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
70
Огнен Мимович
31
Густаво Мантуан
34′
70′
17
Андрей Мостовой
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
45+1′
54′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
70′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
63′
5
Рустамжон Ашурматов
22
Велдин Ходжа
63′
21
Александр Зотов
88′
30
Валентин Вада
56′
8
Богдан Йочич
90
Марвин Чуни
56′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
67′
24
Никола Чумич
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
4
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти