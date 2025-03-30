«Зенит» обошел «Спартак» и поднялся на второе место в РПЛ

В конце первого тайма полузащитник «Зенита» Максим Глушенков получил повреждение левой руки и не смог продолжить игру, после перерыва его заменил колумбиец Матео Кассьерра. 18 августа 2024 года Глушенков получил перелом правой руки в матче пятого тура РПЛ против подмосковных «Химок» (1:1). Игрок перенес операцию и не выходил на поле один месяц. В октябре Глушенков получил повреждение в матче Фонбет — Кубка России против тольяттинского «Акрона» (5:1) и пропустил около полутора месяцев. Всего в текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 играх, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи.