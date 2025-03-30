Алип помог «Зениту» одержать разгромную победу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Примечательно, что первый тайм получился безголевым, а все голы были забиты во второй половине.
На 51-й минуте счет открыл Лусиано Гонду, Густаво Мантуан спустя восемь минут забил второй гол. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома, а Андрей Мостовой спустя минуту оформил окончательный счет.
Стоит отметить, что гости с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.
«Зенит» набрал 46 очков и сместил со второго места «Спартак», у которого 44 балла. Лидирует «Краснодар», набравший 49 очков. У «Рубина» 32 балла и седьмое место.
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 14-й минуте вместо травмированного Нино. В текущем сезоне Алип сыграл в РПЛ 14 матчей, забив один гол.