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Алип помог «Зениту» одержать разгромную победу

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над казанским «Рубином» в матче 22-го тура РПЛ, сообщают Vesti.kz.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Примечательно, что первый тайм получился безголевым, а все голы были забиты во второй половине.

На 51-й минуте счет открыл Лусиано Гонду, Густаво Мантуан спустя восемь минут забил второй гол. Матео Кассьерра на 73-й минуте довел счет до разгрома, а Андрей Мостовой спустя минуту оформил окончательный счет.

Стоит отметить, что гости с 55-й минуты играли в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

«Зенит» набрал 46 очков и сместил со второго места «Спартак», у которого 44 балла. Лидирует «Краснодар», набравший 49 очков. У «Рубина» 32 балла и седьмое место.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 14-й минуте вместо травмированного Нино. В текущем сезоне Алип сыграл в РПЛ 14 матчей, забив один гол.

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Педро)
51′
Густаво Мантуан
(Луис Энрике)
59′
Матео Кассьерра
(Луис Энрике)
73′
Андрей Мостовой
(Матео Кассьерра)
74′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
27
Нино
14′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
70
Огнен Мимович
31
Густаво Мантуан
34′
70′
17
Андрей Мостовой
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
45+1′
54′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
70′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
63′
5
Рустамжон Ашурматов
22
Велдин Ходжа
63′
21
Александр Зотов
88′
30
Валентин Вада
56′
8
Богдан Йочич
90
Марвин Чуни
56′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
67′
24
Никола Чумич
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
4
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти