«Зенит» заиграл. «Спартак» заигрался

Три матча главных претендентов на титул в один день — идеальная возможность, чтобы освежить впечатления о каждом после паузы на игры сборных и обновить расклады в гонке. Восемь туров до финиша — вполне достаточная дистанция, чтобы зафиксировать ключевые тенденции.
Первая — конечно, уникальность «Спартака». Если бы его не было в погоне за золотом, она проходила бы гораздо скучнее. Просто сверим ощущения: еще в прошлом туре казалось, что команда Деяна Станковича переломила ход борьбы за титул — ухватила победу над прямым конкурентом, добилась преимущества по личным встречам, вернулась в топ-2.
Идеальный набор, чтобы потратить две недели на обсуждение шансов на чемпионство, календаря, эмоционального подъема футболистов. И все перечеркнуть в одном матче.
Да, сейчас можно рассуждать об очередных экспериментах серба с составом. Отказ от 4−3−3, Дуарте на фланге обороны, несовместимость Угальде с Ливаем Гарсией — конечно, все это повлияло. Но есть ощущение, что реальные причины гораздо банальнее.
После качественного выступления против «Зенита» красно-белые приехали наслаждаться комбинационным футболом в Грозный, где очки всегда нужно выгрызать — в единоборствах, фолах, бесконечной борьбе. За счет топ-реализации и умения отходить от привычного стиля, потому что свистков так много, что даже самая поставленная игра — с прессингом и нужным темпом — быстро ломается. Против «Ахмата» ни у кого не бывает много моментов, особенно этой весной. Москвичи создали четыре стопроцентных шанса — и ни одного не использовали.
Не хочется нагнетать, но именно этих очков может не хватить на финише. Чемпионство берется не в топ-матчах, а в играх с середняками и аутсайдерами. Это база, от которой «Спартак» внезапно отошел и как будто поверил: теперь он в состоянии оформлять победы не только за счет эмоций и куража, а просто на классе. Нельзя. Поражение в Казани это уже доказало, а ничья в Грозном зафиксировала неожиданную проблему, которую Станковичу лучше исправить до выезда в Ростов. После может быть поздно.
«Зенит» и «Краснодар» от аналогичной проблемы, похоже, избавились. Да, Сергей Семак может в очередной раз перемудрить с составом — это еще одна тенденция, от которой никак не получается уйти. Но всего две замены в перерыве (пусть одна вынужденная), нужный настрой на второй тайм — и уже к 59-й минуте все понимают: победа обеспечена, а Соболева в основе мы увидим нескоро.
Разгром «Рубина» выглядел очень убедительно. Теперь «Зенит», который две недели назад все хоронили, обошел «Спартак» и будет готовиться к выезду к «Локомотиву» явно при другом эмоциональном (и информационном) фоне, чем последнюю неделю.
И параллельно просчитывать, где может оступиться «Краснодар». Команда Мурада Мусаева вообще главное открытие, она уже сломала кучу стереотипов. Всего за несколько туров мы убедились, что зависимость от Кордобы и Сперцяна легко компенсируется другими игроками, а отсутствие трансферов на вход зимой — не приговор, даже когда конкуренты тратят на новичков по 20−30 миллионов евро.
Но главное — она научилась набирать очки в кризисные моменты: если матч складывается не по плану (как с «Ростовом») или когда целый тайм на поле ничего не получается. Как было с «Факелом», который создал максимально некомфортные условия, но все равно получил пять мячей за 27 минут.
Если «Краснодар» сохранит эту тенденцию, у «Зенита» и «Спартака» в оставшихся турах шансов практически не будет. Особенно с таким календарем.
Автор: Леонид Волотко