«Зенит» заиграл. «Спартак» заигрался

Не хочется нагнетать, но именно этих очков может не хватить на финише. Чемпионство берется не в топ-матчах, а в играх с середняками и аутсайдерами. Это база, от которой «Спартак» внезапно отошел и как будто поверил: теперь он в состоянии оформлять победы не только за счет эмоций и куража, а просто на классе. Нельзя. Поражение в Казани это уже доказало, а ничья в Грозном зафиксировала неожиданную проблему, которую Станковичу лучше исправить до выезда в Ростов. После может быть поздно.