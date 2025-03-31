«Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавал действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение встречу с “Ахматом” провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от “Краснодара”, которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически разломалась.
Решение было принято не заранее, а после матче с “Краснодаром”. После первого тайма ничего ещё не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Дмитрий Пятибратов объяснил решение уйти с поста главного тренера «Факела»
Отечественный специалист Дмитрий Пятибратов объяснил решение уйти с поста главного тренера воронежского «Факела».
«Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавал действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение встречу с “Ахматом” провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от “Краснодара”, которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически разломалась.
Мурад Мусаев
Дмитрий Пятибратов
Никита Кривцов
(Жоау Батчи)
53′
Эдуард Сперцян
66′
Олакунле Олусегун
(Эдуард Сперцян)
69′
Олакунле Олусегун
(Жоау Батчи)
74′
Данила Козлов
80′
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
11
Жоау Батчи
31
Фернанду да Силва Кайо
53
Александр Черников
15
Лукас Оласа
45+2′
78′
98
Сергей Петров
6
Кевин Ленини
63′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
78′
8
Данила Козлов
7
Виктор Са
67′
19
Федор Смолов
90
Дэвид Мозес Кобнан
48′
67′
40
Олакунле Олусегун
1
Виталий Гудиев
4
Макс Дзиов
47
Сергей Божин
72
Райан Сенхаджи
33
Ираклий Квеквескири
15
Владимир Ильин
6
Дилан Мертенс
59′
11
Никита Моцпан
7
Мохамед Браими
22′
59′
64
Андрей Ивлев
10
Ильнур Альшин
62′
71
Антон Ковалев
23
Вячеслав Якимов
59′
9
Алексей Каштанов
77
Александр Ломовицкий
70′
17
Николай Гиоргобиани
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
15
Фолы
9
0
Офсайды
2
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти