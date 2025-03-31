Дмитрий Пятибратов объяснил решение уйти с поста главного тренера «Факела»

«Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавал действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение встречу с “Ахматом” провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от “Краснодара”, которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически разломалась.



Решение было принято не заранее, а после матче с “Краснодаром”. После первого тайма ничего ещё не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.