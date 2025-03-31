«Спартаку» хватит характера для борьбы за чемпионство. Интрига будет до конца

Забить могли. Эсекьэль Барко бил штрафной опасно, но нужно было чуть посильнее, тогда бы Георги Шелия не достал бы. Но так его нужно похвалить, здорово сыграл в том эпизоде. Во втором тайме Маркиньос и Ливай Гарсия били, но не забили. Такое бывает, футбол — не наука. Попал бы Маркиньос — все бы говорили, как здорово сыграл «Спартак». В концовке чемпионата не нужно смотреть на игру, главное — набранные очки. «Ахмат» борется за выживание, так что ничья для них хороший результат. «Краснодар» в первом тайме с «Факелом» не мог забить, потом прорвало — 5:0. Кто думал, что «Зенит» до перерыва проиграет два матча командам ниже 10-го места? Вся борьба еще впереди.