«Спартаку» хватит характера для борьбы за чемпионство. Интрига будет до конца

Общее впечатление от матча с «Ахматом», что как-то тяжеловато играли, не знаю, с чем это связано, потому что смотрел встречу по телевизору. Мне показалось, что поле было немного суховатое, не быстрое, может быть, его не поливали. Все были такими немного заторможенными. Не было такого, чтобы кто-то рванул, случалось много потерь, много брака. Только во втором тайме, когда в физическом плане все наелись, появились моменты. Для меня, конечно, это потеря двух очков «Спартаком».
Забить могли. Эсекьэль Барко бил штрафной опасно, но нужно было чуть посильнее, тогда бы Георги Шелия не достал бы. Но так его нужно похвалить, здорово сыграл в том эпизоде. Во втором тайме Маркиньос и Ливай Гарсия били, но не забили. Такое бывает, футбол — не наука. Попал бы Маркиньос — все бы говорили, как здорово сыграл «Спартак». В концовке чемпионата не нужно смотреть на игру, главное — набранные очки. «Ахмат» борется за выживание, так что ничья для них хороший результат. «Краснодар» в первом тайме с «Факелом» не мог забить, потом прорвало — 5:0. Кто думал, что «Зенит» до перерыва проиграет два матча командам ниже 10-го места? Вся борьба еще впереди.
«Спартак» в матче с «Ахматом» в защите вроде играл неплохо. Но по такому результату при потере двух очков выделять кого-то не хочется. Интрига точно будет до последних туров. Не стоит забывать, что лидеры будут играть между собой, например пройдет матч «Зенит» — «Краснодар». Все будут терять очки.
Если оценивать «Спартак» по всем матчам в РПЛ с рестарта, то, возможно, удача отвернулась где-то. Например, игра с «Рубином», где мяч просто не залетал в ворота. Во втором тайме казанская команда просто половину свою не могла перейти. Но не залетало. Сегодня точно так же, хотя и у «Ахмата» тоже был момент во втором тайме. Но так бывает.
Конечно, «Спартаку» хватит характера, чтобы до последнего бороться за чемпионство в РПЛ. У клуба состав из 25 сильных футболистов. Самое интересное, что если в одном матче ошибся, а в следующем матче победил, то опять идешь рядом с первым местом. «Краснодар» выиграл сегодня, а потом, может быть, ошибется. Интрига точно будет до последнего тура.