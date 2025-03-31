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«Спартаку» хватит характера для борьбы за чемпионство. Интрига будет до конца

Александр Мостовой — о золотой гонке в чемпионате России по футболу.

Источник: ФК "Спартак"

Общее впечатление от матча с «Ахматом», что как-то тяжеловато играли, не знаю, с чем это связано, потому что смотрел встречу по телевизору. Мне показалось, что поле было немного суховатое, не быстрое, может быть, его не поливали. Все были такими немного заторможенными. Не было такого, чтобы кто-то рванул, случалось много потерь, много брака. Только во втором тайме, когда в физическом плане все наелись, появились моменты. Для меня, конечно, это потеря двух очков «Спартаком».

Забить могли. Эсекьэль Барко бил штрафной опасно, но нужно было чуть посильнее, тогда бы Георги Шелия не достал бы. Но так его нужно похвалить, здорово сыграл в том эпизоде. Во втором тайме Маркиньос и Ливай Гарсия били, но не забили. Такое бывает, футбол — не наука. Попал бы Маркиньос — все бы говорили, как здорово сыграл «Спартак». В концовке чемпионата не нужно смотреть на игру, главное — набранные очки. «Ахмат» борется за выживание, так что ничья для них хороший результат. «Краснодар» в первом тайме с «Факелом» не мог забить, потом прорвало — 5:0. Кто думал, что «Зенит» до перерыва проиграет два матча командам ниже 10-го места? Вся борьба еще впереди.

«Спартак» в матче с «Ахматом» в защите вроде играл неплохо. Но по такому результату при потере двух очков выделять кого-то не хочется. Интрига точно будет до последних туров. Не стоит забывать, что лидеры будут играть между собой, например пройдет матч «Зенит» — «Краснодар». Все будут терять очки.

Если оценивать «Спартак» по всем матчам в РПЛ с рестарта, то, возможно, удача отвернулась где-то. Например, игра с «Рубином», где мяч просто не залетал в ворота. Во втором тайме казанская команда просто половину свою не могла перейти. Но не залетало. Сегодня точно так же, хотя и у «Ахмата» тоже был момент во втором тайме. Но так бывает.

Конечно, «Спартаку» хватит характера, чтобы до последнего бороться за чемпионство в РПЛ. У клуба состав из 25 сильных футболистов. Самое интересное, что если в одном матче ошибся, а в следующем матче победил, то опять идешь рядом с первым местом. «Краснодар» выиграл сегодня, а потом, может быть, ошибется. Интрига точно будет до последнего тура.

Ахмат
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 1706 зрителей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Деян Станкович
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
15′
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
36′
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
10
Лечи Садулаев
86′
28
Даниил Зорин
14
Амин Талаль
64′
7
Бернард Бериша
47
Даниил Уткин
46′
18
Владислав Камилов
77
Георгий Мелкадзе
86′
9
Родриго Руис Диас
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
83′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
9
Манфред Угальде
4
Алексис Дуарте
60′
29
Рикарду Мангаш
35
Кристофер Мартинс
84′
25
Данил Пруцев
11
Ливай Гарсия
72′
7
Пабло Солари
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
17
Фолы
21
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти