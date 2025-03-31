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В «Ахмате» не стали комментировать данные о принятии Уткиным ислама

«Ахмат» отказался комментировать информацию о том, что Уткин стал мусульманином.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пресс-служба футбольного клуба «Ахмат» отказалась комментировать информацию о том, что полузащитник грозненского клуба Даниил Уткин стал мусульманином.

По информации Sport Baza, 25-летний россиянин сменил вероисповедание несколько месяцев назад.

«Считаем неправильным комментировать что-либо из личной жизни человека, кто бы он ни был», — ответили РИА Новости в пресс-службе «Ахмата».

Уткин, принадлежащий «Ростову», выступает за «Ахмат» на правах аренды с сентября 2024 года. Ранее он играл за грозненцев в сезоне-2021/22.