В «Ахмате» не стали комментировать данные о принятии Уткиным ислама

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пресс-служба футбольного клуба «Ахмат» отказалась комментировать информацию о том, что полузащитник грозненского клуба Даниил Уткин стал мусульманином.
По информации Sport Baza, 25-летний россиянин сменил вероисповедание несколько месяцев назад.
«Считаем неправильным комментировать что-либо из личной жизни человека, кто бы он ни был», — ответили РИА Новости в пресс-службе «Ахмата».
Уткин, принадлежащий «Ростову», выступает за «Ахмат» на правах аренды с сентября 2024 года. Ранее он играл за грозненцев в сезоне-2021/22.