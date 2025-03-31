Огненное завершение тура в РПЛ! «Ростов» остановил Дзюбу и перевернул игру

Лежащий на газоне с перемотанной, но по-прежнему окровавленной головой Комличенко, который держится за ногу и корчится от боли. Картина явно для хоррор-фильма. Врачам «Ростова» пришлось даже нацепить на голову Николаю специальную жёлтую шапочку. Обычно в таких играют ватерполисты. К слову, нападающего неоднократно били в первой половине, однако он не только доиграл до перерыва, но и вышел на второй тайм.