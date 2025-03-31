Бубнов — о том, что Дзюба посоветовал ему принимать таблетки: Артём не дал мне рецепт

«Если пойдёте, меня туда пригласите. Он мне прописал таблетки, сказал, что надо вовремя их принимать, но не дал рецепт. Он, видимо, знает, принимает таблетки. Возьмите меня, я у него спрошу. А если он там накатит, то я Шнякину помогу. Он дар речи потеряет и заикаться до последних дней будет, я уверен. Когда тебя на стрелку пригласят, Костя, возьми меня», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».