«Краснодар» пока неудержим, но тур еще больше запутал чемпионский пасьянс. Чья колода окажется лучше?

Но во втором тайме все живенько поменялось. Во-первых, случился удар Никиты Кривцова. Он и до этого выглядел активнее партнеров, но такой удар всегда небольшое везение. Низом, под самую штангу. Во-вторых, замены, которые дополнительно раскачали игру (Олусегун оформил дубль уже через 7 минут после выхода на поле). В-третьих, исполнительское мастерство Сперцяна. Его штрафной получился буквально эксклюзивным, а мяч полетел с точностью и изяществом последнего взмаха смычка на музыкальном концерте. Этим ударом Эдуард обновил рекорд по голам за «Краснодар», теперь у него 40 мячей. А еще он лучший по голам со штрафных в истории «Краснодара» — 7 (обогнал Маурисио Перейру, у которого 6).