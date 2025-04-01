«Краснодар» пока неудержим, но тур еще больше запутал чемпионский пасьянс. Чья колода окажется лучше?

Мощнейшее давление «быков»
«Краснодар» снова победил, на этот раз воронежский «Факел», который не только приблизился к прямому вылету в первую лигу, но и заодно потерял тренера — Дмитрий Пятибратов отправился в отставку.
Ираклий Квеквескири наиболее четко объяснил ситуацию, в которую попал его клуб после матча с «быками»: «Это был ужасный матч для нас. Никто не думал, что после хорошего первого тайма по итогу мы так разгромно проиграем. Мы [провалились] в матче с “Краснодаром”, во втором тайме мы ментально просели. Тяжело как-то объяснить произошедшее, но что есть, то есть».
Капитан «Факела» очень справедливо отметил, что «Краснодар» переехал его команду только во втором тайме. В первом все было намного сдержаннее. А точнее, Воронеж должен был забивать — Браими практически из вратарской чуть не сломал перекладину мощнейшим ударом. По данным RuStat, соотношение голевых моментов в первом тайме — всего 3:2 в пользу «Краснодара». Причем самый опасный случился как раз у гостей.
Понятно, что у команды Мусаева появились серьезные сложности — Джон Кордоба пропустил матч из-за перебора желтых карточек. Его место занял Мозес Кобнан, поэтому в первом тайме краснодарцам серьезно не хватало огненной мощи колумбийского супермена. Кобнан все-таки вингер и только по второму образованию — центральный форвард.
Но во втором тайме все живенько поменялось. Во-первых, случился удар Никиты Кривцова. Он и до этого выглядел активнее партнеров, но такой удар всегда небольшое везение. Низом, под самую штангу. Во-вторых, замены, которые дополнительно раскачали игру (Олусегун оформил дубль уже через 7 минут после выхода на поле). В-третьих, исполнительское мастерство Сперцяна. Его штрафной получился буквально эксклюзивным, а мяч полетел с точностью и изяществом последнего взмаха смычка на музыкальном концерте. Этим ударом Эдуард обновил рекорд по голам за «Краснодар», теперь у него 40 мячей. А еще он лучший по голам со штрафных в истории «Краснодара» — 7 (обогнал Маурисио Перейру, у которого 6).
Есть еще занимательный факт. Первая тройка футболистов по голам, забитым прямыми ударами со штрафных в РПЛ, начиная с сезона-2021/22 выглядит так: Даниил Уткин — 6 мячей, Эдуард Сперцян — 6, Жоаозиньо — 3. Каждый из них имеет прямое отношение к «Краснодару», и двое — воспитанники клуба.
Этот штрафной — отличный маркер для аналогий со «Спартаком», который в Грозном получил шанс пробить примерно с той же точки, но Барко не уложил мяч идеально. Аргентинец пробил немного ближе к центру, и Шелия получил шанс на сейв. В ситуации с голом Сперцяна шансов у Гудиева не было никаких. Хотя есть ощущение, что сложности бы случились и у Алиссона Беккера.
Конечно, сказать, что «Краснодар» атаковал как-то разнообразно, нельзя, но давление на Воронеж упало мощнейшее. Поэтому выстоять «Факелу» оказалось очень сложно, особенно после того, как Никита Кривцов пальнул под штангу и раскрыл игру: воронежцам сейчас что 0:1, что 0:5 — разницы никакой нет.
Минусы лидеров
Об этом говорил и Мусаев: «Когда счет был 0:0, это комфортная игра для “Факела” — давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счет стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, счет 2:0, 3:0, 4:0, шли до конца вперед, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно — играть до конца».
Вообще в этом туре многие игры шли до гола. «Зенит», «Динамо» выиграли в похожем ключе, хотя до первого гола ни у кого не могло сложиться впечатление, что все закончится так разгромно. А вот «Спартак» свой гол «Ахмату» не забил, и игра так и не взорвалась.
Ну и что же теперь с «Краснодаром»? Вот, например, бывший советник президента красно-белых Франко Камоцци считает, что у «быков» теперь преимущество над москвичами: «Я бы сказал, что в этом сезоне “Краснодар” имеет больше возможностей стать чемпионом, чем “Спартак”, — они очень хорошо и стабильно играют».
По-моему, прямо сейчас сложно понять, насколько кто-то из первой тройки ближе к чемпионству. «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» выглядят командами, у которых есть слабые места.
Питер очень трудно переживает потерю Клаудиньо и плохую форму Глушенкова. Кризис был очевидным, а поражение от «Спартака» его только подчеркнуло. Уверенная победа в минувшем туре над «Рубином» — вспышка или возрождение?
Красно-белые испытывают трудности с низким блоком обороны соперника. К тому же у многих игроков нет победного опыта. Да и вообще именно эта команда собрана на коленке по ходу сезона. Пожалуй, с точки зрения общекомандного опыта даже «Краснодар» предпочтительнее.
«Быки» очень однообразны в атаке. Есть мысль, что отсутствие Кордобы в игре с «Факелом» даже упростило задачу краснодарцам. Команда вынужденно искала другие центры напряжения и выглядела намного разнообразнее, чем с Джоном в составе. Но он вернется и снова станет главным магнитом для мячей в атаке. Поэтому и у «быков» еще могут возникнуть специфические сложности. Плюс у «Краснодара» с трофеями разговор короткий. Точнее — полное молчание. А ведь это — важнейшая история.
Вспомним также, что «Краснодару» и «Зениту» еще играть матч в Санкт-Петербурге, где оба соперника могут потерять очки. Это будет, вероятно, ключевая встреча.
Козыри конкурентов
До окончания РПЛ осталось восемь туров — чуть меньше трети дистанции. Процитирую главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который высказался привычно сдержанно, но в этой ситуации справедливо: «Что касается “Краснодара”, “Зенита”, “Спартака”, “Динамо”, ЦСКА и “Локомотива” — абсолютно все имеют шансы, чтобы выиграть золото, — никто их не потерял».
А тур только еще больше спутал карты — «Зенит» словно загорелся, а «Спартак» неожиданно оступился.
О минусах конкурентов поговорили выше, но у каждого и свои козыри.
У «Краснодара» — самый стабильный и сыгранный состав. Да, есть несколько игроков, потеря которых точно невосполнима. Зато именно этот набор футболистов уже переживал опыт большой неудачи. И он точно сделает их сильнее.
У «Спартака» — Станкович. Человек, который прикрутил команде яйца, а еще почти самый широкий и качественный состав в РПЛ. Очевидно, что спартаковцы тоже настроены на чемпионство. И самое главное — уже сыграли оба матча и с «Зенитом», и с «Краснодаром», тогда как этим командам еще играть очную встречу. Календарь, Станкович и широкий состав — в копилку аргументов за «Спартак».
И «Зенит». Гегемон практически всегда безоговорочный фаворит. Даже в кризисе «Зенит» есть «Зенит». А еще ведь появился Луис Энрике. Бразилец вначале буксовал, но теперь видно, что игрок мощнейший. Он и «Спартаку» из ничего забил, и «Рубин» поранил серьезно. На его плечах — свежая мысль и творчество. Если Луис сыграет свой лучший отрезок, то у «Зенита» тоже будут большие шансы на трофей.
Такие карты. Скоро узнаем, чья колода все-таки сильнее.