Валерий Карпин рассказал, как семья отреагировала на его решение покинуть «Ростов»

— Бывало. Допустим, едешь на игру в Москву. Тратишь на дорогу полдня, приезжаешь в 12 часов ночи, в два-три часа ложишься, а рано утром надо вставать. И обратно: ночью едешь, спишь в автобусе или в самолёте, потом опять автобус — приезжаешь в шесть-семь утра и не понимаешь, ложиться спать или не ложиться. Решаешь поспать, но утром встаёшь весь разбитый и два дня от этого отходишь. Понятно, теперь я доволен, что такого нет, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».