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Валерий Карпин рассказал, как семья отреагировала на его решение покинуть «Ростов»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился реакцией членов семьи на новость об уходе из Ростова.

Источник: Чемпионат.com

Специалист покинул пост главного тренера клуба в феврале 2025 года.

— Как семья восприняла ваше решение уйти из «Ростова»?

— Скажем так, это было общее решение. Они довольны, потому что знали о моём желании.

— Детям стали уделять больше времени?

— Да, и на здоровье не так влияют уже все эти разъезды-переезды, бессонные ночи.

— Страдали от бессонницы?

— Бывало. Допустим, едешь на игру в Москву. Тратишь на дорогу полдня, приезжаешь в 12 часов ночи, в два-три часа ложишься, а рано утром надо вставать. И обратно: ночью едешь, спишь в автобусе или в самолёте, потом опять автобус — приезжаешь в шесть-семь утра и не понимаешь, ложиться спать или не ложиться. Решаешь поспать, но утром встаёшь весь разбитый и два дня от этого отходишь. Понятно, теперь я доволен, что такого нет, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

До ухода из «Ростова» Валерий Карпин совмещал работу во главе клуба и сборной. Новым главным тренером жёлто-синих стал испанец Джонатан Альба, ранее занимавший должность аналитика в штабе Карпина.