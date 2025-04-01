Дзюба: Комличенко под 90 килограмм, а падает от дуновения ветра

— Понятно, что ему разбили голову, досталось, но… От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное, что он сегодня хотя бы на это не вёлся. Когда человек под 90 килограммов всё время падает… знаешь, я старался никогда такого себе не позволять. Но я Комличенко не осуждаю, у каждого своё. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».