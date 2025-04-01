Почему «Спартак» по-прежнему в чемпионской гонке. Объясняем на пальцах. Колонка Казакова

Проблема «Спартака» сейчас, по сути, только в одном. И проблема эта, можно сказать, классическая. Нынешняя команда действительно очень похожа на «Спартак» времен Олега Романцева второй половины 1990-х: много страсти, великолепно поставленная игра в атаке, замечательные исполнители. И, как это часто бывает, недостатки — продолжение достоинств. У футболистов Станковича получается все, когда им дают играть. А когда их не боятся, то оказывается, что плана Б просто нет. Или, точнее, противоядие от цепкости соперника отсутствует. Опять же, историческая параллель — для тех, кто не знает или забыл, напомню, что тот «Спартак» из 1990-х самые большие проблемы испытывал против представителей Франции, где уже тогда общепринятой была схема с двумя опорниками, а закрытый футбол превалировал над атакующим.