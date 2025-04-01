Почему «Спартак» по-прежнему в чемпионской гонке. Объясняем на пальцах. Колонка Казакова

Ровно год назад интрига в чемпионате была точно такой же. За восемь туров до финиша трио лидеров располагалось почти на такой дистанции друг от друга — и именно в такой последовательности завершило сезон.
Кто-то насчет идентичности не согласится. Потому что тогда после 22 туров преследователи трех вырвавшихся вперед все же шли в отдалении, а сейчас «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» недалеко от «Спартака». Да и от «Зенита».
Но не согласный будет неправ — поскольку считать отставание надо все же от лидера. Бело-голубые от него сейчас в 7 очках, железнодорожники — в 9, считай, целая пропасть.
Это все похоже на эстафету. Когда неизвестно, что сложнее — догонять или убегать. И еще труднее, как кажется, играть под давлением.
«Краснодару» — под давлением от лидерства. Когда все говорят, что календарь, турнирная таблица, прочие слагаемые — исключительно в пользу «быков».
«Зениту» — под давлением от необходимости брать титул в год 100-летия клуба.
«Спартаку» — под давлением общих ожиданий. Когда команда отдала ненужных ей футболистов, взяла нужных и превратилась в силу, способную сокрушить кого угодно.
Но «Краснодар», вопреки тезису о некоей незрелости, научился побеждать, дожимая соперников. Научился лидировать — так, чтобы это не было разовым фактором.
«Зенит» под прессом каждой весной играет только лучше и лучше. И нет сомнений, что два этих клуба до самой развязки пойдут плечом к плечу.
Самый интересный вопрос связан со «Спартаком». Та самая несокрушимая красно-белая сила дала сбой в недавних матчах. Что-то подобное происходило с москвичами в начале осени, когда результаты были не лучшими, но потом команда Деяна Станковича полетела как на крыльях. Которые теперь ей сначала подрезал «Рубин», а потом «Ахмат».
И обе осечки выглядят исключительно как тренерские. Рашид Рахимов тактически переиграл коллегу, Сергей Ташуев умело воспользовался проблемной зоной левого защитника — зная или догадавшись, что на этот край выйдет Дуарте. Получилось, что Станкович запутал сам себя, как туром ранее Сергей Семак — и вопреки привычному напору и страсти увез из Грозного только одно очко.
Многие болельщики «Спартака» после этого приуныли — сомневаясь, что 5 очков от первого места на такой дистанции отыгрываются. Но кажется, что все же зря. Потому что у «Краснодара» и «Зенита» календари сложнее. Потому что физически красно-белые готовы отменно.
Проблема «Спартака» сейчас, по сути, только в одном. И проблема эта, можно сказать, классическая. Нынешняя команда действительно очень похожа на «Спартак» времен Олега Романцева второй половины 1990-х: много страсти, великолепно поставленная игра в атаке, замечательные исполнители. И, как это часто бывает, недостатки — продолжение достоинств. У футболистов Станковича получается все, когда им дают играть. А когда их не боятся, то оказывается, что плана Б просто нет. Или, точнее, противоядие от цепкости соперника отсутствует. Опять же, историческая параллель — для тех, кто не знает или забыл, напомню, что тот «Спартак» из 1990-х самые большие проблемы испытывал против представителей Франции, где уже тогда общепринятой была схема с двумя опорниками, а закрытый футбол превалировал над атакующим.
Но парадокс в том, что это для «Спартака» сейчас не проблема. В восьми оставшихся матчах лишь один клуб стабильно использует неприятную для красно-белых манеру — махачкалинское «Динамо». И именно оно отобрало в первом круге очки у москвичей.
А вот «Ростов», «Акрон», ЦСКА, «Факел», «Крылья» и «Химки» Станкович разгромил с разницей мячей 18−1, в среднем забивая сопернику по 3 гола за игру. Единственное исключение в этом ряду — встреча с «Динамо» столичным, когда случилась ничья 2:2. Но мы же знаем, что команда Марцела Лички и надежность в обороне — точно не синонимы.
Убежден, что «Спартак» со счетов списывать рано. Можно даже поставить на то, что в заключительных турах красно-белые наберут больше очков, чем любая другая команда из первой шестерки.
Вопрос только в том, хватит ли этого для чемпионства.
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