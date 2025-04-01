В трансляциях РПЛ теперь доступна дополнительная статистика

«Сейчас мы предоставляем данные по физической активности футболистов с задержкой в несколько минут за счет технологического решения, автоматизации процессов и постоянной работы над точностью. Это позволяет использовать их прямо во время прямого эфира. В течение сезона мы продолжим развивать проект с фокусом на ускорение предоставления данных, новые параметры и разработку решений для дистрибуции данных для партнеров» — рассказал Владимир Цуканов, СТО направления Спорт, Яндекс.