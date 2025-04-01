Игорь Шалимов подпишет контракт с «факелом» до конца сезона

Последним местом работы 56-летнего специалиста в качестве тренера был «Урал». Шалимов возглавлял екатеринбургскую команду с лета 2021 года по лето 2022 года. В течение своей карьеры Шалимов также тренировал грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки» и «Краснодар».