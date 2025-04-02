«Может, на машине гоняют другие»: Журова о нарушениях ПДД Кокориным

«Прежде чем делать выводы, в этой ситуации надо разобраться, потому что есть множество факторов. Во-первых, непонятно, сам он был за рулем или водитель. Может быть и так, что на машине гоняют другие люди, а штрафы приходят Кокорину. Во-вторых, из этой суммы необходимо исключить неправильную парковку. Вспомним, что у (Алины) Загитовой тоже было много штрафов. Бывает так, что люди действительно торопятся на мероприятия, припарковались, где нельзя, не успели заплатить — и уже штраф 5 тысяч. Несколько раз так нарушил — и вот накапала приличная сумма. Я себе подобное позволить не могу, лучше я заплачу 300 рублей за час, чем потом выплачивать штраф. Но, видимо, для кого-то это допустимо», — сказала Журова.