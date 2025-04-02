Защитник «Акрона» Фернандес рассказал, кого в клубе постоянно подкалывает Артём Дзюба

— Чего-то одного не выделить. Он иногда выбирает себе жертву и постоянно шутит. Часто достаётся нашему массажисту Игорю — постоянно его подкалывает. Замечает любую деталь и сразу начинается над этим смеяться. Постоянный поток шуток, — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.