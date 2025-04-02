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Юрий Сёмин: возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на разговоры, что Россию могут вернуть в международные футбольные турниры уже со следующего сезона.

Источник: Чемпионат.com

Опытный специалист считает, что эта информация — огромный стимул для команд Российской Премьер-Лиги.

«Возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов. Так было всегда и будет в дальнейшем. Это подчёркивает важность занятого места, как и сам факт международных матчей. Поэтому возможное возвращение российских клубов играет большую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.