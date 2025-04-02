Юрий Сёмин: возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов

«Возможное возвращение в еврокубки — громадный стимул для российских клубов. Так было всегда и будет в дальнейшем. Это подчёркивает важность занятого места, как и сам факт международных матчей. Поэтому возможное возвращение российских клубов играет большую роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.