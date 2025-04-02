Статистика Осипенко — космос. Забивает больше Дзюбы и всех защитников из топ-лиг Европы

А теперь пришло время загибать пальцы. В июле 2024 года Осипенко достиг отметки в 20 результативных действий в РПЛ (15 голов и пять ассистов). Лучший результат среди защитников с момента дебюта Максима в 2019 году. В октябре Осипенко забил 16-й мяч в лиге за четыре года. На тот момент ближайшие преследователи среди центральных защитников отставали на семь голов. На том отрезке за «Ростов» больше забили только Николай Комличенко (25) и Дмитрий Полоз (22).